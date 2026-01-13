Arroseur circulaire CS 90 Vario

Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.

Pic de fixation : permet d'assurer le maintien de l'arroseur sur le sol - Adaptateur additionnel : pour arroser les surfaces rectangulaires

Caractéristiques et avantages
Pic de fixation robuste pour utilisation sur des sols accidentés ou en pente
  • Robustesse garantie
Adaptateur supplémentaire
  • Pour l'arrosage de surface rectangulaire (CS 90 Vario)
Spécifications

Données techniques

Débit d'eau de passage 21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
Diamètre d’arrosage 2 bars 9 m
Diamètre d’arrosage 4 bars 9 m
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 113 x 117 x 135
Arroseur circulaire CS 90 Vario
Accessoires