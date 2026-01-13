La solution 2-en-1 pour le jardin! La douche de jardin très stable, réglable en hauteur (1.50 - 2.20 m) peut être montée en seulement 3 minutes pour une douche rafraîssissante aux chaudes journées d'été. La lance amovible vous permet de jouir d'une douche agréable, tout comme dans votre salle de bains. Le jet à douche fin garantit une consommation d'eau clairement réduite en comparaison avec le tuyau d'arrosage traditionnel. La lance de douche peut également être utilisée en tant que lance d'arrosage de vos plantes. La douche de jardin peut être démontée et rangées rapidement et dans un espace minimal pendant l'hiver. De cette façon vous vous assurez de ne devoir rien manquer l'été suivante. Autres détails : trépied et pic de fixation pour une stabilité optimale, réglage à une main du débit d'eau.