Lance d'arrosage avec extension
La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral, que ce soit au sol, comme un suspensions. * 6 formes de jet différentes * Tête amovible avec bague de protection : protège la lance et facilite son nettoyage * Poignée ergonomique en matériau souple avec interrupteur * Composition métal : grande durée de vie
La lance ergonomique Kärcher fait la combinaison de détails parfaits avec une grande souplesse d'emploi. Pour une utilisation universelle dans le jardin. La lance est idéale pour l'arrosage d'endroits petits ou moyens et des jardins. La combinaison parfaite d'élégance, des caractéristiques de première classe et d'un design parfaitement ergonomique rendent cette lance Kärcher idéale pour un arrosage sans efforts même pour des tâches d'arrosage prolongées. Bref: la solution idéale pour des applications diverses dans le jardin. Note: les pistolets et lances Kärcher sont compatibles avec les systèmes click. Caractéristiques : utilisation pratique à une seule main (y compris fonction MARCHE/ARRET), des matériaux robustes, et 6 différents jets.
Caractéristiques et avantages
6 types de jets
- Flexible et polyvalent.
Réglage du débit et interrupteur ON/OFF
- Possibilité d'utilisation à une main
Antidérapant, et poigngée ergonomique
- Pour une manipulation facile et aisée
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|850 x 150 x 66
Équipement
- Jet conique
- Jet brumisateur
- Jet plat horizontal
- Jet crayon
- Jet large pour arrosage
- Jet plat vertical
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage de tous types de jardin
- Abattage de petits arbres
- Pour l'arrosage des jardinières
- Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
