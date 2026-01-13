Une lance d'arrosage en laiton robuste pour irriguer les espaces verts et les jardins de petite à moyenne surface. Qu'il s'agisse d'arroser les plantes utiles, ornementales ou en pot ou de nettoyer les outils de jardinage ou les meubles de jardin, sa poignée ergonomique permet toujours un maniement confortable d'une seule main et garantit un travail sans effort même en cas d'utilisation prolongée. En outre, cette lance se caractérise par une régulation de la forme d'arrosage en fonction du besoin, du jet crayon jusqu'au brouillard de fines gouttelettes. En plus d'une excellente convivialité et d'une parfaite fonctionnalité, cette lance d'arrosage brille aussi par son design attractif. En bref: elle est la solution idéale pour de pétillants plaisirs de jardin. Un plus sympa: les lances Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles.