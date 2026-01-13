Lance d'arrosage en laiton
Une lance d'arrosage en laiton robuste pour irriguer les espaces verts et les jardins de petite à moyenne surface.
Une lance d'arrosage en laiton robuste pour irriguer les espaces verts et les jardins de petite à moyenne surface. Qu'il s'agisse d'arroser les plantes utiles, ornementales ou en pot ou de nettoyer les outils de jardinage ou les meubles de jardin, sa poignée ergonomique permet toujours un maniement confortable d'une seule main et garantit un travail sans effort même en cas d'utilisation prolongée. En outre, cette lance se caractérise par une régulation de la forme d'arrosage en fonction du besoin, du jet crayon jusqu'au brouillard de fines gouttelettes. En plus d'une excellente convivialité et d'une parfaite fonctionnalité, cette lance d'arrosage brille aussi par son design attractif. En bref: elle est la solution idéale pour de pétillants plaisirs de jardin. Un plus sympa: les lances Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles.
Caractéristiques et avantages
En laiton
- Robustesse garantie.
Éléments doux en plastique avec grip
- Pour un confort et une protection améliorés
Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon à jet conique
- Idéal pour l'arrosage (jet conique) et le nettoyage (jet crayon).
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|laiton
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|103 x 36 x 36
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Jet conique
- Jet crayon
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage des jardinières
- Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
- Appareils et outils de jardinage