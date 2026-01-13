Les nez de robinet fiables, les raccords aux flexibles et les flexibles mêmes sont indispensables à un système d'arrosage efficace. Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Par exemple, le raccord 3/4" pour le raccordement des raccords au flexible aux arroseurs (avec filetage interne). Le raccord universel 3/4" convient à tous les tuyaux d'arrosage standards est a une forme ergonomique pour une manipulation aisée. Le raccord est compatible aux trois diamètres de tuyau les plus fréquents et à tous les systèmes click disponibles.