Connecteur 2 voies
Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.
Les nez de robinet fiables, les raccords aux flexibles et les flexibles mêmes sont indispensables à un système d'arrosage efficace. Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Par exemple, le raccord à 2 voies pour raccorder deux tuyaux. Le raccord à 2 voies universel de haute qualité convient à tous les tuyaux d'arrosage standards et a une forme ergonomique pour une manipulation aisé. Le raccord à 2 voies est compatible aux trois diamètres de tuyau les plus fréquents et à tous les systèmes click disponibles.
Caractéristiques et avantages
Design robuste
- Robustesse garantie.
Pour connecter deux tuyaux
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|51 x 36 x 36