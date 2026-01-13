Connecteur 2 voies en laiton
Ce produit est idéal pour raccorder ou réparer un accessoire avec une connexion mâle. Son système clic fonctionne avec tous les types de prises robinet, tuyaux…
Ce produit est idéal pour raccorder ou réparer un accessoire avec une connexion mâle. Son système clic fonctionne avec tous les types de prises robinet, tuyaux…
Caractéristiques et avantages
Connecteur deux voies
- Pour le raccordement de deux tuyaux
En laiton
- Pièce de raccord durable, de haute qualité
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|laiton
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|20 x 20 x 48
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage de tous types de jardin
- Pour l'arrosage des jardinières
- Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
- Appareils et outils de jardinage