Connecteur 3 voies en laiton
Ce produit est idéal pour raccorder ou réparer un accessoire avec une connexion mâle. Son système clic fonctionne avec tous les types de prises robinet, tuyaux…
Caractéristiques et avantages
Connecteur 3 voies
- Pour le raccordement de trois tuyaux et construire deux lignes indépendantes d'eau
En laiton
- Pièce de raccord durable, de haute qualité
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|15 x 55 x 60