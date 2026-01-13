Des raccords de robinet et de tuyau fiables sont essentiels pour un système d'arrosage efficace. Kärcher offre une gamme complète d'accessoires pour la connexion, la déconnexion et la réparation des systèmes d'arrosage. Par exemple, le set de joints d'étanchéité avec 3 joints (2 pour 3/4" , 1 pour 1"). Ce set de joints comprend également un préfiltre pour des raccords de robinet avec filetage de 3/4". Le jet de joints est compatible avec les 3 diamètres de tuyau les plus utilisés au monde et avec tous les systèmes click disponibles.