Prise robinet 2 voies
La prise de robinet 2 sorties est idéal pour raccorder deux tuyaux à un seul robinet.
Répartiteur à 2 voies de haute qualité avec raccord au robinet G3/4 et réducteur G1/2 pour un arrosage avec deux flexibles en même temps. Le répartiteur à 2 voies contient deux raccords au robinet avec 2 arrivées d'eau indépendantes en garantissant ainsi un débit d'eau optimal. Il peut être utilisé de façon universelle en combinaison avec tous les tuyaux d'arrosage standards et il impressionne avec son design robuste et ergonomique de haute qualité pour une manutention confortable et simple. Le raccord souple au filetage interne robuste garantit un raccord confortable au robinet. Le répartiteur à 2 voies est compatible à la plupart des systèmes click.
Caractéristiques et avantages
2 sorties d'eau indépendantes réglables
- Raccordement de deux tuyaux sur une seule sortie d'eau
Pré-filtre inclus
- Pour une durée de vie prolongée
Connecteur souple
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G3/4 + G1/2
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|50 x 126 x 78
Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage de tous types de jardin
- Appareils et outils de jardinage