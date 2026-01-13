Répartiteur à 2 voies de haute qualité avec raccord au robinet G3/4 et réducteur G1/2 pour un arrosage avec deux flexibles en même temps. Le répartiteur à 2 voies contient deux raccords au robinet avec 2 arrivées d'eau indépendantes en garantissant ainsi un débit d'eau optimal. Il peut être utilisé de façon universelle en combinaison avec tous les tuyaux d'arrosage standards et il impressionne avec son design robuste et ergonomique de haute qualité pour une manutention confortable et simple. Le raccord souple au filetage interne robuste garantit un raccord confortable au robinet. Le répartiteur à 2 voies est compatible à la plupart des systèmes click.