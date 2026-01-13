Les nez de robinet, raccords de flexible et tuyaux intacts sont le ciment d'un arrosage efficace. C'est pourquoi Kärcher propose une gamme complète d'accessoires pour la connexion, la déconnexion et la réparation des systèmes d'arrosage. Par exemple le raccord 2 voies pour le raccordement parfaitement ajusté de 2 tuyaux. Le raccord 2 voies permet une utilisation universelle pour tous les tuyaux d'arrosage courants et séduit par sa qualité robuste et son design ergonomique pour une prise en main facile. Le raccord 2 voies est compatible avec les trois diamètres de flexible les plus courants et tous les systèmes clic disponibles.