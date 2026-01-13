Prise robinet G 1" réducteur G 3/4"
Nez de robinet G1 particulièrement robuste avec réducteur G3/4 pour le raccordement à 2 tailles de filetage. Idéal pour le raccordement aux pompes de jardin Kärcher. Compatible avec tous les systèmes clic.
Les nez de robinet, raccords de flexible et tuyaux intacts sont le ciment d'un arrosage efficace. C'est pourquoi Kärcher propose une gamme complète d'accessoires pour la connexion, la déconnexion et la réparation des systèmes d'arrosage. Par exemple le raccord 2 voies pour le raccordement parfaitement ajusté de 2 tuyaux. Le raccord 2 voies permet une utilisation universelle pour tous les tuyaux d'arrosage courants et séduit par sa qualité robuste et son design ergonomique pour une prise en main facile. Le raccord 2 voies est compatible avec les trois diamètres de flexible les plus courants et tous les systèmes clic disponibles.
Caractéristiques et avantages
Très résistant
- Robustesse garantie.
Pièce de réduction
- Permet un raccord à deux dimensions de filetage différentes
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G3/4 + G1
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|46 x 39 x 39
Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.