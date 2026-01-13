Des raccords de robinet, des raccords de tuyaux et des tuyaux solides sont la base d'un arrosage efficace. C'est pourquoi Kärcher propose une série complète d'accessoires pour connecter, découpler et réparer les systèmes d'arrosage, comme le robuste raccord de robinet G3/4 avec pièce de réduction G1/2. La pièce de réduction permet la connexion à deux tailles de filetage. Le raccord universel peut être utilisé pour tous les tuyaux d'arrosage standard et séduit par son design ergonomique qui facilite sa manipulation. La solution idéale pour raccorder ou réparer deux tuyaux. Le raccord de robinet G3/4 avec pièce de réduction G1/2 est compatible avec les trois diamètres de tuyau les plus courants et tous les systèmes d'encliquetage disponibles.