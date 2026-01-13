Les raccords au robinet, les raccords rapides et les flexibles robustes forment la base d'un arrosage efficace. C'est pourquoi Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Par exemple: la vanne de régulation de Kärcher's – la solution idéale pour réguler le débit d'eau de 0 au maximum. Il est prévu d'un design ergonomique pour une manutention aisée. La vanne de régulation peut être utilisée pour le raccordement du flexible à l'arroseur ou, à l'aide du raccord à deux voies, pour raccorder deux flexibles. Cette vanne de régulation de Kärcher est compatible à tous les systèmes click et à tous les diamètres de tuyau communs.