Les raccords au robinet, les raccords rapides et les flexibles robustes forment la base d'un arrosage efficace. C'est pourquoi Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Par exemple : le raccord réparateur universel, pour tous les flexibles d'arrosage traditionnels, avec un desig ergonomique pour une manipulation aisée. La solution idéale pour raccorder ou réparer deux pièces de flexible. Ce raccord réparateur universel est compatible aux trois diamètres de tuyau les plus fréquents.