Découvrez les solutions de nettoyage mobile Kärcher !

Partez à l’aventure, sans contrainte de nettoyage !

La liberté de nettoyage n’a jamais été aussi palpable / réelle. Amoureux des grands espaces, Kärcher propose des solutions compactes, légères et alimentées par leur propre batterie. Gardez votre équipement propre où vous soyez grâce à cette solution autonome.

Nettoyez, pliez, rangez : le nouveau nettoyeur extérieur mobile et pliable de Kärcher.

L'OC 3 pliable de la marque allemande est la nouveauté de l'année pour tous les passionnés de vélo ! Avec son réservoir pliable innovant et une capacité allant jusqu'à huit litres, cet appareil pose de nouveaux jalons dans la catégorie des nettoyeurs basse pression.

Performant et compact, l'OC 3 pliable ne prend pas beaucoup de place. Avec une hauteur de seulement 10,8 centimètres en étant plié et un poids léger d'environ 2,2 kg, il rentre facilement dans tous les coffres, mais aussi dans votre sac à dos pour vous accompagner lors de vos descentes en vélo. Le nouveau nettoyeur mobile de Kärcher, doté d'une basse pression de 5 bars et d'un flexible souple de 1,8 mètre, constitue la solution idéale pour tous les passionnés de vélo !