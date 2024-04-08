Découvrez les solutions de nettoyage mobile Kärcher !
En mouvement, toujours impeccable : découvrez les solutions de nettoyage mobile Kärcher pour les aventuriers du quotidien !
Ridez, nettoyez, WOW, recommencez !
Gardez votre mode de vie actif, sans compromis sur la propreté.
Que vous soyez un passionné de randonnée, un cycliste courageux ou tout simplement en train de profiter d’une balade avec votre fidèle compagnon à quatre pattes, les escapades en plein air sont un véritable plaisir. Cependant, des imprévus peuvent parfois survenir et transformer ces moments agréables en véritables défis, laissant derrière eux des traces de saleté plus ou moins tenaces.
Un nettoyeur mobile à portée de main et à tout moment.
Où que vous alliez, Kärcher vous offre une solution de nettoyage mobile. Idéal pour éliminer les petites saletés sur votre voiture/moto/vélo, garder la poussette de vos enfants propre ou encore nettoyer les traces de nos amis les bêtes, Kärcher vous offre une solution tout-en-un.En savoir plus sur notre partenariat
La propreté en toute liberté avec les nettoyeurs mobiles sur batterie de Kärcher.
Dites adieu aux contraintes avec les nettoyeurs mobiles sur batterie de Kärcher !
- Gain de temps : Finies les préparations fastidieuses, il ne vous suffit que de quelques secondes pour vous mettre en action.
- Ergonomie optimisée : Légers et maniables, les nettoyeurs mobiles et pistolets de nettoyage sur batterie 18V se manient facilement et permettent un nettoyage en toute simplicité.
- Nettoyage en profondeur : Grâce à un niveau de pression adapté, les solutions de nettoyage éliminent efficacement les taches sur diverses surfaces.
- Utilisation variée : Polyvalentes, les solutions Kärcher s’adaptent à toutes les situations de nettoyage ; du VTT à la voiture, en passant par les chaises de jardin, explorez les possibilités avec le panel d’accessoires disponibles.
L’OC 6-18, le petit nouveau de la gamme !
Ce nettoyeur moyenne pression affiche une pression maximale de 24 bar et un débit de 200 litres d’eau par heure. Équipé d’une batterie interchangeable de 18 volts, il offre une grande polyvalence pour les tâches de nettoyage. Le flexible de l’OC 6-18, d’une longueur de quatre mètres, est idéal pour nettoyer confortablement votre vélo. L’un des points forts de cette nouveauté Kärcher est sans aucun doute son poids de seulement 2.5 Kg ; facile à transporter, il vous accompagne partout, même sur les sentiers les plus pentus !
En savoir plus sur L'OC 6-18
Optez pour la version Premium !
Le nettoyeur mobile sur batterie OC 6-18 Premium bénéficie d'un réservoir d'eau de 12 litres pour une parfaite autonomie.
12 litres d'eau, c'est la quantité nécessaire au nettoyage de deux à quatre vélos !
Partez à l’aventure, sans contrainte de nettoyage !
La liberté de nettoyage n’a jamais été aussi palpable / réelle. Amoureux des grands espaces, Kärcher propose des solutions compactes, légères et alimentées par leur propre batterie. Gardez votre équipement propre où vous soyez grâce à cette solution autonome.
Nettoyez, pliez, rangez : le nouveau nettoyeur extérieur mobile et pliable de Kärcher.
L'OC 3 pliable de la marque allemande est la nouveauté de l'année pour tous les passionnés de vélo ! Avec son réservoir pliable innovant et une capacité allant jusqu'à huit litres, cet appareil pose de nouveaux jalons dans la catégorie des nettoyeurs basse pression.
Performant et compact, l'OC 3 pliable ne prend pas beaucoup de place. Avec une hauteur de seulement 10,8 centimètres en étant plié et un poids léger d'environ 2,2 kg, il rentre facilement dans tous les coffres, mais aussi dans votre sac à dos pour vous accompagner lors de vos descentes en vélo. Le nouveau nettoyeur mobile de Kärcher, doté d'une basse pression de 5 bars et d'un flexible souple de 1,8 mètre, constitue la solution idéale pour tous les passionnés de vélo !
Choisissez l'option pliable.
Fidèle à sa devise, Kärcher a mis sur la durabilité avec ce nouvel OC 3 pliable*. Sa réduction de poids par rapport aux modèles précédents permet des économies de matériaux, sans pour autant perdre en qualité et en performance !
*Pliable.
Alors, qu’attendez-vous pour partir à l’aventure ?
Venez découvrir nos solutions de nettoyage mobile sur le village de l'Étape du Tour de France, et en attendantEn savoir plus sur notre partenariat