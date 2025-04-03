Kärcher en partenariat avec Napoléon
Grillez, Dégustez, Nettoyez… Recommencez !
Avec l’arrivée des beaux jours, les barbecues reprennent leur place centrale dans nos jardins et sur nos terrasses. Pour profiter pleinement de ces moments conviviaux sans se soucier de l’entretien, Kärcher et Napoléon s’associent pour proposer des solutions de nettoyage complètes et efficaces pour les amateurs de barbecue !
Une collaboration pour simplifier l’entretien
D’un côté, Kärcher, spécialiste des solutions de nettoyage pour les particuliers et les professionnels, continue de repousser les limites avec des produits toujours plus performants et conçus pour simplifier la vie de ses utilisateurs. De l’autre, Napoléon, un fabricant canadien de barbecues haut de gamme depuis les années 1970, expert notamment dans la conception de barbecues à charbon et à gaz robustes et performants.
"Ce partenariat est né d'une écoute attentive des besoins de nos consommateurs. Nous avons constaté une complémentarité évidente entre nos produits (barbecue et aspirateur cendres et poussières) et une similarité dans nos identités de marque. Il est apparu naturel de collaborer pour offrir une solution complète et cohérente à nos clients."
- Pierre Breton, directeur général de Napoléon.
Ce partenariat permet ainsi à Kärcher d’apporter des solutions de nettoyage dédiées aux utilisateurs de barbecues, tout en offrant à Napoléon l’opportunité d’enrichir l’expérience client en intégrant des produits d’entretien de haute qualité. Grâce à cette union inédite, entretenir son barbecue n’a jamais été aussi simple !
L’aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium
L'aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium est l’allié indispensable pour un nettoyage efficace et complet sans effort. Conçu pour l’entretien des cheminées, il se révèle tout aussi performant pour les barbecues, offrant ainsi une solution polyvalente pour éliminer cendres, poussières et résidus en toute simplicité.
Enlèvement facile des cendres sans contact avec la saleté : l'aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium avec cuve de 17 L en métal.
- Puissance absorbée : 600 W + étiquette énergie "ERP” A+
- Cuve en métal de 17 L : Une grande capacité de collecte, avec système de nettoyage filtre intégré
- Maniabilité optimale : 4 roues multidirectionnelles
- Matériaux métallisés ininflammables pour plus de sécurité
- Fonction 2 en 1 pour les cendres tièdes et poussières de plâtre
- Poignée 3-en-1 (ouverture, fermeture, vidange)
- Position parking, rangement des accessoires intégrés, et câble de 4 m pour une utilisation pratique
- Polyvalence : Livré avec une buse pour sols et des tubes d'aspiration en acier inoxydable, l'AD 4 Premium peut également être utilisé comme un aspirateur à sec traditionnel pour le nettoyage des sols durs
- Équipement : Buse pour sols, tubes d’aspiration métallisés, filtre de sortie d’air
Conseils de nettoyage
Pour prolonger la durée de vie de votre barbecue et garantir des grillades toujours impeccables, un entretien régulier est indispensable. Après chaque utilisation, chauffez le barbecue à fond pour carboniser les résidus alimentaires, puis éliminez-les facilement avec une brosse métallique. Pour un nettoyage en profondeur des cendres froides et des poussières, l’aspirateur à cendres sans fil AD 4 Premium de Kärcher est votre meilleur allié : il garantit un travail rapide et sécurisé, sans contact direct avec la saleté. Pensez également à protéger votre barbecue avec une housse pour éviter la poussière et l'humidité entre deux utilisations.
KÄRCHER x NAPOLÉON
"Napoléon est une marque premium qui se distingue par la qualité de ses produits, tout comme Kärcher. Ce partenariat stratégique unit deux leaders dans leurs domaines respectifs : l'un offrant une expérience culinaire exceptionnelle, l'autre apportant une solution de nettoyage performante. Nous sommes fiers de proposer à nos clients un 'kit complet' qui allie qualité, praticité et plaisir d'utilisation."
- Pierre Breton, directeur général de Napoléon.
Ce partenariat met ainsi en lumière l’ambition commune des deux marques : offrir aux utilisateurs des solutions pratiques, robustes et fiables pour entretenir leur équipement en toute simplicité. Avec l'arrivée des beaux jours, l’AD 4 Premium est le produit idéal pour vous accompagner dans l'entretien de vos barbecues Napoléon.