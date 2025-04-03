Kärcher en partenariat avec Napoléon

Une collaboration pour simplifier l’entretien

D’un côté, Kärcher, spécialiste des solutions de nettoyage pour les particuliers et les professionnels, continue de repousser les limites avec des produits toujours plus performants et conçus pour simplifier la vie de ses utilisateurs. De l’autre, Napoléon, un fabricant canadien de barbecues haut de gamme depuis les années 1970, expert notamment dans la conception de barbecues à charbon et à gaz robustes et performants.

"Ce partenariat est né d'une écoute attentive des besoins de nos consommateurs. Nous avons constaté une complémentarité évidente entre nos produits (barbecue et aspirateur cendres et poussières) et une similarité dans nos identités de marque. Il est apparu naturel de collaborer pour offrir une solution complète et cohérente à nos clients."

- Pierre Breton, directeur général de Napoléon.

Ce partenariat permet ainsi à Kärcher d’apporter des solutions de nettoyage dédiées aux utilisateurs de barbecues, tout en offrant à Napoléon l’opportunité d’enrichir l’expérience client en intégrant des produits d’entretien de haute qualité. Grâce à cette union inédite, entretenir son barbecue n’a jamais été aussi simple !