En mouvement, toujours impeccable : profitez du code promotionnel Kärcher et soyez un aventurier du quotidien !
Choisissez l’éclat et la performance avec Kärcher
Que vous soyez un passionné de cyclisme prêt à affronter les cols les plus escarpés ou simplement un amoureux de la nature cherchant à préserver la propreté de vos équipements, Kärcher est là pour vous accompagner à chaque étape de votre aventure. Alors que les escapades en plein air promettent des moments de pure liberté, elles peuvent aussi laisser des traces indésirables sur vos équipements et des taches de saleté résistantes.
C'est dans cette optique que Kärcher, en tant que partenaire de la 32ème édition de L’Étape du Tour de France, se joint aux cyclistes amateurs pour leur offrir une expérience inédite. Avec ses tout nouveaux nettoyeurs mobiles, Kärcher s’engage à redonner un coup de propre à vos vélos à la fin de l’étape. Dans le village de Beuil, le stand Kärcher sera votre oasis de propreté, équipé des solutions de nettoyage les plus avancées pour chasser la saleté et raviver la brillance de vos deux-roues.
Avec Kärcher, le nettoyage devient une partie intégrante de votre style de vie actif, sans aucun compromis sur la propreté et la performance de vos équipements.
En savoir plus sur notre partenariat
Profitez d’une remise exceptionnelle sur les nettoyeurs mobiles Kärcher !
Jusqu'au 15 juillet, vous pouvez bénéficier d’un code promotionnel de -25% sur les nettoyeurs mobiles Kärcher*. Le code "TIMETO25" n’attend que vous !
*Code promotionnel valable sur les pistolets de nettoyage KHB, les nettoyeurs mobiles OC 6-18 et la version Premium, OC 3 Foldable (pliable), OC 3 et les accessoires.
La propreté en toute liberté avec les nettoyeurs mobiles sur batterie de Kärcher
Le nettoyeur mobile sur batterie et réserve d'eau intégrée OC 6-18 Premium.
Nettoyer. Où vous voulez. Quand vous voulez.
Vous voulez redonner de la brillance à vos vélos sans avoir accès à une prise électrique ou à un robinet ? Ne vous inquiétez pas, avec le nettoyeur mobile sans fil OC 6-18 Premium, c'est un jeu d'enfant. Grâce à sa batterie interchangeable de 18 V et à son réservoir d'eau de 12 litres, vous pouvez effectuer un nettoyage efficace à moyenne pression où que vous soyez. Son chariot de transport, qui est également un réservoir d'eau de 12 litres, vous permet de nettoyer jusqu'à deux vélos, offrant ainsi une autonomie totale au produit.
OC 3 Foldable (pliable) : Nomade et prêt à l'emploi.
Compact mais puissant, le nettoyeur mobile rétractable OC 3 Foldable (pliable) est votre allié pour redonner éclat et propreté à tout moment et en tout lieu. Une fois son réservoir souple déplié, ce nettoyeur compact se révèle être d'une grande aide pour un nettoyage rapide des accessoires de camping, des vélos, des animaux de compagnie, et bien plus encore. Avec une capacité maximale de 8 litres, une batterie lithium-ion performante et des accessoires pratiques, il rétablit l'ordre et la propreté en un rien de temps, même en pleine nature.
Choisir l’option pliable, c’est aussi choisir parmi un panel d’accessoires
Le pistolet de nettoyage sans fil KHB6
Le pistolet de nettoyage sur batterie KHB 6 est non seulement pratique, mais il est également toujours prêt à vous accompagner où que vous alliez. Que ce soit pour nettoyer votre mobilier extérieur, vos outils, votre vélo ou votre moto, ce pistolet polyvalent est là pour répondre à tous vos besoins de nettoyage. Doté d'une batterie rechargeable et interchangeable de 18 V, il est conçu pour un usage au quotidien et sans tracas. Il vous suffit de le brancher au tuyau d'arrosage, et vous voilà prêt à affronter n'importe quelle tâche de nettoyage avec facilité et efficacité.