En mouvement, toujours impeccable : profitez du code promotionnel Kärcher et soyez un aventurier du quotidien !

Que vous soyez un passionné de cyclisme prêt à affronter les cols les plus escarpés ou simplement un amoureux de la nature cherchant à préserver la propreté de vos équipements, Kärcher est là pour vous accompagner à chaque étape de votre aventure. Alors que les escapades en plein air promettent des moments de pure liberté, elles peuvent aussi laisser des traces indésirables sur vos équipements et des taches de saleté résistantes.

C'est dans cette optique que Kärcher, en tant que partenaire de la 32ème édition de L’Étape du Tour de France, se joint aux cyclistes amateurs pour leur offrir une expérience inédite. Avec ses tout nouveaux nettoyeurs mobiles, Kärcher s’engage à redonner un coup de propre à vos vélos à la fin de l’étape. Dans le village de Beuil, le stand Kärcher sera votre oasis de propreté, équipé des solutions de nettoyage les plus avancées pour chasser la saleté et raviver la brillance de vos deux-roues.

Avec Kärcher, le nettoyage devient une partie intégrante de votre style de vie actif, sans aucun compromis sur la propreté et la performance de vos équipements.