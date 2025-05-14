Transport aisé

Nettoyeurs mobiles à basse pression

Compact, Autonome, Prêt à l’emploi

Le nettoyeur mobile est un appareil compact et sans fil, conçu pour une utilisation en toute liberté. Grâce à son réservoir d’eau intégré et sa batterie rechargeable, il fonctionne sans raccordement à une prise électrique ni à un robinet.Facile à transporter et à ranger, il est idéal pour de nombreux usages en extérieur : nettoyer votre vélo, vos bottes, votre matériel de jardin, ou encore votre animal après une promenade.

Besoin de plus de temps ? Une batterie de rechange est disponible sur notre site pour prolonger vos sessions de nettoyage sans interruption.