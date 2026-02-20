GSH 4-4 Plus
Petite, mais puissante, la cisaille à gazon et à arbustes 2 en 1 sans fil est idéale pour tailler les bordures de pelouse et sculpter les arbustes.
Précision inégalée : avec une largeur de 8 centimètres, le couteau à gazon de la cisaille à gazon et à arbustes sans fil GSH 4-4 Plus légère assure la netteté des bordures de pelouse le long des allées de jardin, terrasses ou parterres de fleurs. Le taille-buissons d'une longueur de 11 centimètres permet de sculpter avec précision les buissons de votre jardin. L'appareil a également d'autres caractéristiques comme le changement rapide et sans outil des couteaux par simple appui sur un bouton, l'œillet de suspension sur le taille-buissons pour un rangement peu encombrant ainsi que le manche télescopique en option (non inclus) pour une coupe confortable et sans effort des bordures de pelouse.
Caractéristiques et avantages
Changement des couteaux sans outilsPermutation simple entre le couteau à gazon et le taille-buissons avec le système de changement rapide.
Lames découpées au laser et affûtées au diamantPermettent d'obtenir des résultats précis.
Design ergonomique de la poignéePour une agréable prise en main, même pendant les interventions prolongées.
Œillet de suspension
- Pour un rangement peu encombrant.
Interrupteur de sécurité
- Empêche tout démarrage accidentel de la cisaille à herbe et à arbustes.
Batterie Kärcher Battery Power 4 V disponible en option
- Flexibilité maximale et autonomie prolongée grâce à une batterie supplémentaire.
- Durable, fiable et performant grâce à la cellule Li-Ion.
- Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4 V
|Longueur de la lame pour tailler (cm)
|11
|Espace entre les dents de la lame pour tailler (mm)
|8
|Largeur de coupe de la lame pour sculpter (cm)
|8
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Rendement par charge de la batterie – coupe d'arbustes * (m)
|max. 450 (2,5 Ah)
|Rendement par charge de la batterie – coupe de gazon (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de batterie (min)
|max. 60 (2,5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|392 x 81 x 132
* Longueur de lamier mètres courants
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Lame pour tailler
- Lame pour sculpter
- Protection des lames
Équipement
- Crochet de stockage
Domaines d'utilisation
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées
- Rabattage et taille décorative des buissons et arbustes
- Buissons
