Le coupe-bordures sans fil LTR 18-25 Battery possède un fonctionnement fiable et silencieux. Son fil de coupe torsadé s'avère particulièrement pratique : il ne garantit pas seulement une coupe précise, il permet aussi d'atteindre aisément tous les recoins et passages étroits du jardin. Pour que le fil présente toujours la longueur idéale, il se réajuste automatiquement. De plus, la fonction pour tailler les bordures garantit une bordure de pelouse nette le long des chemins et des terrasses. Le coupe-bordures sans fil est extrêmement léger et offre une prise en main ergonomique grâce à sa deuxième poignée.