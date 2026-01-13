LTR 18-25 (sans batterie)
Offre une prise en main ergonomique, est extrêmement léger et garantit une utilisation facile : le coupe-bordures sans fil LTR 18-25 Battery.
Le coupe-bordures sans fil LTR 18-25 Battery possède un fonctionnement fiable et silencieux. Son fil de coupe torsadé s'avère particulièrement pratique : il ne garantit pas seulement une coupe précise, il permet aussi d'atteindre aisément tous les recoins et passages étroits du jardin. Pour que le fil présente toujours la longueur idéale, il se réajuste automatiquement. De plus, la fonction pour tailler les bordures garantit une bordure de pelouse nette le long des chemins et des terrasses. Le coupe-bordures sans fil est extrêmement léger et offre une prise en main ergonomique grâce à sa deuxième poignée.
Caractéristiques et avantages
Système de coupe efficaceLe fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin. Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.
Taille des borduresTête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.
LégerLe faible poids de l'appareil permet d'alléger le travail de tonte de la pelouse.
Prolongement automatique du fil
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Design ergonomique de la poignée
- Position de travail confortable et ménageant le dos, grâce à la conception de la poignée à deux mains.
Protection de l'utilisateur
- Protège l'utilisateur des projections d'herbe
- Simple à ranger après l'utilisation
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Utilisation optionnelle de lames de débroussailleuse
- Idéal pour les tâches particulièrement exigeantes telles que le désherbage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|25
|Outil de coupe
|Tête de fil
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|1,6
|Réglage de la vitesse
|non
|Vitesse de rotation (tr/min)
|9500
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1,6
|Poids avec emballage (kg)
|2,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Bordure de pelouse
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
Équipement
- Bobine de fil
- Poignée supplémentaire
- Tête de coupe rotative
Videos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées
Accessoires
