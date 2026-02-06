Pratique, performant, robuste et sans fil, le coupe bordures LTR 18-30 vous permet de délimiter sans contraintes votre jardin de manière nette et précise. La bobine de fil se change sans outil et s’auto alimente pendant l’utilisation. Son manche télescopique et ses poignées ergonomiques et réglables permettent un confort d’utilisation inégalable.