LTR 18-30 (avec batterie)
Pratique, performant, robuste et sans fil, le coupe bordures LTR 18-30 vous permet de délimiter sans contraintes votre jardin de manière nette et précise.
Pratique, performant, robuste et sans fil, le coupe bordures LTR 18-30 vous permet de délimiter sans contraintes votre jardin de manière nette et précise. La bobine de fil se change sans outil et s’auto alimente pendant l’utilisation. Son manche télescopique et ses poignées ergonomiques et réglables permettent un confort d’utilisation inégalable.
Caractéristiques et avantages
Système de coupe efficaceLe fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin. Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.
Taille des borduresTête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.
Tête de coupe inclinableTaille ergonomique, même sous les obstacles bas tels que les bancs de jardin.
Étrier de protection des plantes dépliable
- Évite d'abîmer les plantes, lors de la taille le long des parterres de fleurs, ou les arbres.
Manche télescopique
- Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur. Pour une position de travail droite qui ménage le dos.
Design ergonomique de la poignée
- Poignée caoutchoutée pour une prise en main sûre et un toucher agréable lors du travail.
- Manche télescopique et poignée réglable pour une utilisation confortable sans risque pour l'utilisateur
Prolongement automatique du fil
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Protection de l'utilisateur
- Protège l'utilisateur des projections d'herbe
- Simple à ranger après l'utilisation
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Utilisation optionnelle de lames de débroussailleuse
- Idéal pour les tâches particulièrement exigeantes telles que le désherbage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|30
|Outil de coupe
|Tête de fil
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|1,6
|Réglage de la vitesse
|non
|Vitesse de rotation (tr/min)
|7800
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 83
|Courant de charge (A)
|2,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,5
|Poids avec emballage (kg)
|4,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Bordure de pelouse
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
Équipement
- Bobine de fil
- Étrier de protection des plantes
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Poignée supplémentaire
- Tête de coupe rotative
Videos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine LTR 18-30 (avec batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.