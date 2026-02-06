Le coupe-bordures fonctionnant sur batterie (non incluse) LTR 18-30 Limited Edition vous laisse le choix : soit la bobine de fil avec un fil de coupe torsadé pour une coupe précise qui atteint facilement les recoins et les passages étroits du jardin soit les lames de débroussailleuse pour la coupe difficile de la végétation sauvage, de la mousse et des mauvaises herbes. Le passage d'un système de coupe à l'autre se fait rapidement, facilement et sans outils. De plus, l'angle d'inclinaison du coupe-bordures sans fil se règle très confortablement afin de pouvoir passer sous les obstacles bas. L'étrier de protection des plantes dépliable empêche d'abîmer accidentellement les fleurs et les arbres. Le manche télescopique ainsi qu'une deuxième poignée réglable en hauteur permettent en outre un travail ergonomique sans effort et sans avoir à se pencher.