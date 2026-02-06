LTR 18-30 (sans batterie)
Le coupe-bordures fonctionnant sur batterie (non incluse) LTR 18-30 Limited Edition avec bobine de fil et 2 lames de débroussailleuse atteint facilement les recoins et les passages étroits et garantit des bordures de pelouse nettes.
Le coupe-bordures fonctionnant sur batterie (non incluse) LTR 18-30 Limited Edition vous laisse le choix : soit la bobine de fil avec un fil de coupe torsadé pour une coupe précise qui atteint facilement les recoins et les passages étroits du jardin soit les lames de débroussailleuse pour la coupe difficile de la végétation sauvage, de la mousse et des mauvaises herbes. Le passage d'un système de coupe à l'autre se fait rapidement, facilement et sans outils. De plus, l'angle d'inclinaison du coupe-bordures sans fil se règle très confortablement afin de pouvoir passer sous les obstacles bas. L'étrier de protection des plantes dépliable empêche d'abîmer accidentellement les fleurs et les arbres. Le manche télescopique ainsi qu'une deuxième poignée réglable en hauteur permettent en outre un travail ergonomique sans effort et sans avoir à se pencher.
Caractéristiques et avantages
Système de coupe 2 en 1 efficaceLe fil de coupe à réajustement automatique permet d'atteindre facilement les recoins et les passages étroits du jardin. Lames de débroussailleuse à double tranchant pour les tâches difficiles. Changement sans outils entre bobine de fil et lames de débroussailleuse.
Taille des borduresTête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.
Tête de coupe inclinableTaille ergonomique, même sous les obstacles bas tels que les bancs de jardin.
Étrier de protection des plantes dépliable
- Évite d'abîmer les plantes, lors de la taille le long des parterres de fleurs, ou les arbres.
Manche télescopique
- Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur. Pour une position de travail droite qui ménage le dos.
Design ergonomique de la poignée
- Poignée caoutchoutée pour une prise en main sûre et un toucher agréable lors du travail.
- Manche télescopique et poignée réglable pour une utilisation confortable sans risque pour l'utilisateur
Protection de l'utilisateur
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|30
|Outil de coupe
|Tête de coupe et lame
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|1,6
|Nombre de lames
|2
|Réglage de la vitesse
|non
|Vitesse de rotation (tr/min)
|7800
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,5
|Poids avec emballage (kg)
|3,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Bordure de pelouse
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
Équipement
- Bobine de fil
- Étrier de protection des plantes
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Poignée supplémentaire
- Tête de coupe rotative
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées
