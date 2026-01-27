Le sécateur sur batterie TLO 2-18 combine la force de coupe et la liberté de mouvement du sans fil. La force appliquée par la batterie permet de couper les branches jusqu'à 2,5 centimètres de diamètre. Grâce à sa contre-lame, la coupe est particulièrement précise et se fait sans effort physique. La coupe en douceur favorise en outre une croissance saine des plantes. La coupe et l'élagage des arbres ainsi que le rabattage des branchages deviennent de ce fait plus faciles et plus sûrs. Avec une batterie de 18 V 2,5 Ah il est possible de réaliser jusqu'a 1400 coupes. Pratique pour travailler en hauteur : avec la rallonge télescopique disponible en option (non incluse), le travail en hauteur jusqu'à 3,5 mètres se fait en outre sans effort et en tout confort. Le sécateur fait partie de la plateforme batterie 18 V de Kärcher, combinant des dizaines de produits avec une seule et même batterie. Livré sans batterie ni chargeur, disponibles en accessoires.