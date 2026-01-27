Sécateur sur batterie TLO 2-18 (sans batterie)
Couper les branches en appuyant simplement sur un bouton : le sécateur sur batterie permet une coupe sans effort et en douceur des branches jusqu'à 2,5 cm de diamètre. Livré sans batterie.
Le sécateur sur batterie TLO 2-18 combine la force de coupe et la liberté de mouvement du sans fil. La force appliquée par la batterie permet de couper les branches jusqu'à 2,5 centimètres de diamètre. Grâce à sa contre-lame, la coupe est particulièrement précise et se fait sans effort physique. La coupe en douceur favorise en outre une croissance saine des plantes. La coupe et l'élagage des arbres ainsi que le rabattage des branchages deviennent de ce fait plus faciles et plus sûrs. Avec une batterie de 18 V 2,5 Ah il est possible de réaliser jusqu'a 1400 coupes. Pratique pour travailler en hauteur : avec la rallonge télescopique disponible en option (non incluse), le travail en hauteur jusqu'à 3,5 mètres se fait en outre sans effort et en tout confort. Le sécateur fait partie de la plateforme batterie 18 V de Kärcher, combinant des dizaines de produits avec une seule et même batterie. Livré sans batterie ni chargeur, disponibles en accessoires.
Caractéristiques et avantages
Lame bypassCoupe particulièrement précise et en douceur.
Déverrouillage de sécuritéEmpêche tout démarrage involontaire du sécateur.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 VL'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
Poignée caoutchoutée
- Pour un confort maximal, notamment lors des interventions prolongées.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Entraînement
|Moteur des brosses
|Épaisseur de coupe du bois vert (cm)
|2,5
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1,1
|Poids avec emballage (kg)
|1,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø de branche: 15 mm
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
Équipement
- Type de lame: Bypass
Videos
Domaines d'utilisation
- Branches
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine Sécateur sur batterie TLO 2-18 (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.