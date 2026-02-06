Le kit souffleur de feuilles sans fil 18 V de Kärcher fournit des performances puissantes pour tous les travaux liés aux feuilles mortes. Le souffleur atteint une vitesse d'air maximale de 210 km/h et offre une prise en main parfaitement équilibrée et ergonomique. Afin de pouvoir décoller les feuilles et les déplacer de manière ciblée, le souffleur de feuilles dispose d'une buse plate amovible pourvue d'un bord de raclage. Une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V ainsi qu'un chargeur sont inclus.