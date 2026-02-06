LBL 2 (avec batterie)
Livré en kit avec la batterie et le chargeur rapide : le puissant souffleur de feuilles sans fil 18 V Kärcher Battery Power. Atteint une vitesse d'air max. de 210 km/h et offre une prise en main parfaitement équilibrée.
Le kit souffleur de feuilles sans fil 18 V de Kärcher fournit des performances puissantes pour tous les travaux liés aux feuilles mortes. Le souffleur atteint une vitesse d'air maximale de 210 km/h et offre une prise en main parfaitement équilibrée et ergonomique. Afin de pouvoir décoller les feuilles et les déplacer de manière ciblée, le souffleur de feuilles dispose d'une buse plate amovible pourvue d'un bord de raclage. Une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V ainsi qu'un chargeur sont inclus.
Caractéristiques et avantages
Tube de soufflageEnlèvement puissant des feuilles et saletés autour de la maison et dans le garage
Buse plat amoviblePour un nettoyage rapide et précis, les feuilles peuvent être stockeées sous la forme d'un tas pour les jeter, broyer
GrattoirLes feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le grattoir
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Parfaitement équilibré pour un nettoyage sans effort
Système baïonnette
- Le tube de soufflage peut être démonté en un mouvement pour facilité le stockage du produit
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Vitesse d'air (km/h)
|max. 210
|Débit d'air (m³/h)
|220
|Réglage de la vitesse
|non
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2
|Poids avec emballage (kg)
|3,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Tube de soufflage
- Buse plate avec grattoir
Videos
Domaines d'utilisation
- Retirer les feuilles autour de la maison
- Retirer les déchets après une tonte de gazon, une taille de haie
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine LBL 2 (avec batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.