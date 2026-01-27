LBL 2 (sans batterie)
Le souffleur sans fil LBL 2 vous débarrasse toute l’année des feuilles et de la saleté autour de la maison.
Peu importe la saison: le souffleur de feuilles LBL2 de Kärcher est parfaitement paré pour tous les défis. Grâce à ce dernier, les feuilles, les déchets de rabattage des haies et le gazon coupé sont enlevés rapidement et sans effort. De même, les saletés peuvent être éliminées facilement autour de la maison ou dans le garage. Adaptez votre appareil en fonction du nettoyage souhaité : un tube rond adapté aux grandes zones et un tube plat pour un nettoyage précis. Il est compact et facile à ranger grâce à ses tubes de soufflage amovibles et interchangeables.
Caractéristiques et avantages
Tube de soufflageEnlèvement puissant des feuilles et saletés autour de la maison et dans le garage
Buse plat amoviblePour un nettoyage rapide et précis, les feuilles peuvent être stockeées sous la forme d'un tas pour les jeter, broyer
GrattoirLes feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le grattoir
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Parfaitement équilibré pour un nettoyage sans effort
Système baïonnette
- Le tube de soufflage peut être démonté en un mouvement pour facilité le stockage du produit
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Vitesse d'air (km/h)
|max. 210
|Débit d'air (m³/h)
|220
|Réglage de la vitesse
|non
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2
|Poids avec emballage (kg)
|3,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Tube de soufflage
- Buse plate avec grattoir
Domaines d'utilisation
- Retirer les feuilles autour de la maison
- Retirer les déchets après une tonte de gazon, une taille de haie
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
