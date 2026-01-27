Peu importe la saison: le souffleur de feuilles LBL2 de Kärcher est parfaitement paré pour tous les défis. Grâce à ce dernier, les feuilles, les déchets de rabattage des haies et le gazon coupé sont enlevés rapidement et sans effort. De même, les saletés peuvent être éliminées facilement autour de la maison ou dans le garage. Adaptez votre appareil en fonction du nettoyage souhaité : un tube rond adapté aux grandes zones et un tube plat pour un nettoyage précis. Il est compact et facile à ranger grâce à ses tubes de soufflage amovibles et interchangeables.