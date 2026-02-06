HGE 18-45 (avec batterie)

Performant, robuste et sans fil, le taille haies HGE 18-45 vous offre la possibilité de tailler les haies de votre jardin sans contrainte.

Performant, robuste et sans fil, le taille haies HGE 18-45 vous offre la possibilité de tailler les haies de votre jardin sans contrainte. Sa lame double action et ses poignées ergonomiques vous procure un confort d’utilisation et une coupe optimale.

Caractéristiques et avantages
HGE 18-45 (avec batterie): Léger
Léger
Même en cas d'utilisation prolongée, les épaules et les bras ne se fatiguent pas.
HGE 18-45 (avec batterie): Lame affûtée au diamant
Lame affûtée au diamant
La lame garantit un résultat de coupe précis.
HGE 18-45 (avec batterie): Design ergonomique de la poignée
Design ergonomique de la poignée
Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Mise en route en sécurité à deux mains
  • Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
  • Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
  • La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications

Données techniques

Appareil alimenté par batterie
Plateforme de batterie Plateforme de batterie 18 V
Longueur de coupe (cm) 45
Écartement des dents (mm) 18
Réglage de la vitesse non
Vitesse de la lame (coupes/min) 2700
Type de lame de coupe Poinçonné, rectifié au diamant
Type de batterie Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage (V) 18
Capacité (Ah) 2,5
Autonomie par charge de batterie * (m) max. 250 (2,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie (min) max. 35 (2,5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min) 300
Courant de charge (A) 0,5
Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Couleur Jaune
Poids sans accessoires (kg) 2,7
Poids avec emballage (kg) 4,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 895 x 243 x 171

* Hauteur de haie : 1 m, coupe d'un seul côté

Inclus dans la livraison

  • Versions: Batterie et chargeur inclus
  • Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
  • Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
  • Protection des lames
HGE 18-45 (avec batterie)
HGE 18-45 (avec batterie)
Videos
Domaines d'utilisation
  • Haies
  • Buissons
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine HGE 18-45 (avec batterie)

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.