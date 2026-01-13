HGE 18-45 (sans batterie)
Performant, robuste et sans fil, le taille haies HGE 18-45 vous offre la possibilité de tailler les haies de votre jardin sans contrainte. Sa lame double action et ses poignées ergonomiques vous procure un confort d’utilisation et une coupe optimale.
Caractéristiques et avantages
LégerMême en cas d'utilisation prolongée, les épaules et les bras ne se fatiguent pas.
Lame affûtée au diamantLa lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignéePour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Écartement des dents (mm)
|18
|Réglage de la vitesse
|non
|Vitesse de la lame (coupes/min)
|2700
|Type de lame de coupe
|Poinçonné, rectifié au diamant
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,7
|Poids avec emballage (kg)
|3,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Hauteur de haie : 1 m, coupe d'un seul côté
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Protection des lames
Videos
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine HGE 18-45 (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.