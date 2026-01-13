HGE 18-50 (sans batterie)
Équipé d'une poignée orientable sur 180° et d'un collecteur de déchets pratique : le taille-haies sans fil HGE 18-50 Battery pour un travail confortable, sûr et précis.
Le taille-haies sans fil HGE 18-50 Battery permet une taille très confortable des haies. Il dispose par exemple d'une poignée orientable sur 180° qui évite de se fatiguer les bras ou les épaules dans différentes positions de travail comme celle adoptée pour les coupes verticales. Par ailleurs, le collecteur de déchets amovible constitue un accessoire extrêmement utile. Il empêche, en effet, les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène par terre en tout confort. La lame du taille-haies sans fil est affûtée au diamant et permet ainsi d'obtenir un résultat de coupe d'une précision absolue. De plus, la lame est dotée d'une protection des pointes intégrée avec œillet de suspension. Elle évite d'endommager les bâtiments, les sols et, bien entendu, la lame en elle-même – et l'appareil peut être suspendu au mur pour un encombrement minimal. Autre atout du taille-haies sans fil : sa fonction de scie. Grâce à cette dernière, il est aussi possible de tailler aisément les grosses branches. Également pratique : le système antiblocage pour un travail sans interruption.
Caractéristiques et avantages
Poignée orientableLa poignée peut être tournée de 180° en plusieurs étapes pour offrir une position de travail confortable.
CollecteurEmpêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre devant l'utilisateur.
Fonction scieParticulièrement pratique pour les haies comportant de grosses branches par endroits.
Lame affûtée au diamant
- La lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Protection
- Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
- Fixation mur intégrée pour un stockage facile
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|50
|Écartement des dents (mm)
|22
|Réglage de la vitesse
|non
|Vitesse de la lame (coupes/min)
|2700
|Type de lame de coupe
|Poinçonné, rectifié au diamant
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,9
|Poids avec emballage (kg)
|4,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Hauteur de haie : 1 m, coupe d'un seul côté
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Protection des lames
- Collecteur
Équipement
- Poignée: pivotante
- Fonction scie
- Protection
- Crochet de stockage
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
