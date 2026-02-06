Performant, robuste et sans fil, le taille haies HGE 18-50 vous offre la possibilité de tailler les haies de votre jardin sans contrainte. Sa lame double action affutée au diamant et sa poignée rotative vous procure un confort d’utilisation et une coupe optimale. Même sur les branches les plus résistants avec la fonction scie et son système anti blocage. Les branches coupées seront facilement évacuées de la haie grâce au collecteur.