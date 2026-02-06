Obtenez des haies impeccables sans effort avec le taille-haie HGE 2-18 . Léger et doté d’une poignée ergonomique, il assure un travail confortable même sur de longues sessions. Sa lame affûtée au diamant de 45 cm avec un écartement de dents de 18 mm garantit des coupes nettes et précises. La protection robuste en bout de lamier préserve la lame lors des coupes le long des murets ou clôtures. Après utilisation, l’œillet de suspension permet un rangement mural peu encombrant, et la protection des pointes assure un transport et un stockage sécurisés. Fournie avec batterie et chargeur rapide, cette solution Kärcher est prête à l’emploi pour un jardinage efficace et confortable.