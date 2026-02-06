Taille-haies HGE 2-18 (avec batterie amovible)
Léger, robuste et sans fil, le taille-haie HGE 2-18 offre un travail confortable grâce à sa batterie et sa lame de 45 cm. Batterie et chargeur rapide inclus.
Obtenez des haies impeccables sans effort avec le taille-haie HGE 2-18 . Léger et doté d’une poignée ergonomique, il assure un travail confortable même sur de longues sessions. Sa lame affûtée au diamant de 45 cm avec un écartement de dents de 18 mm garantit des coupes nettes et précises. La protection robuste en bout de lamier préserve la lame lors des coupes le long des murets ou clôtures. Après utilisation, l’œillet de suspension permet un rangement mural peu encombrant, et la protection des pointes assure un transport et un stockage sécurisés. Fournie avec batterie et chargeur rapide, cette solution Kärcher est prête à l’emploi pour un jardinage efficace et confortable.
Caractéristiques et avantages
LégerMême en cas d'utilisation prolongée, les épaules et les bras ne se fatiguent pas.
Lame affûtée au diamantLa lame garantit un résultat de coupe précis.
ProtectionProtège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Crochet de stockage
- Pour un rangement peu encombrant, l'appareil est doté d'un œillet de suspension intégré dans la poignée.
Protection des lames
- Facile à fixer, pour un transport sécurisé jusqu'au lieu d'utilisation et pour un stockage sécurisé du taille-haie.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Écartement des dents (mm)
|18
|Réglage de la vitesse
|non
|Vitesse de la lame (coupes/min)
|2450
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 170 (2,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|94
|Courant de charge (A)
|1,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,3
|Poids avec emballage (kg)
|4,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|878 x 193 x 185
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Protection des lames
Équipement
- Protection
- Crochet de stockage
Videos
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
