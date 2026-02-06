Taille-haies HGE 2-18 (sans batterie amovible)
Léger et sans fil, le taille-haie HGE 2-18 offre une coupe flexible grâce à sa batterie et sa lame de 45 cm.
Des haies impeccables sans effort avec le taille-haie HGE 2-18. Léger et doté d’une poignée ergonomique, il assure une prise en main parfaite pour un travail confortable, même lors de longues sessions. Sa lame affûtée au diamant de 45 cm avec un écartement de dents de 18 mm garantit des coupes nettes et précises. La protection robuste en bout de lamier prévient tout dommage lors des coupes le long des murets ou clôtures. Après utilisation, l’œillet de suspension intégré permet un rangement pratique et peu encombrant, tandis que la protection des pointes assure un transport et un stockage sécurisés.
Caractéristiques et avantages
LégerMême en cas d'utilisation prolongée, les épaules et les bras ne se fatiguent pas.
Lame affûtée au diamantLa lame garantit un résultat de coupe précis.
ProtectionProtège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Crochet de stockage
- Pour un rangement peu encombrant, l'appareil est doté d'un œillet de suspension intégré dans la poignée.
Protection des lames
- Facile à fixer, pour un transport sécurisé jusqu'au lieu d'utilisation et pour un stockage sécurisé du taille-haie.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Écartement des dents (mm)
|18
|Vitesse de la lame (coupes/min)
|2450
|Type de lame de coupe
|découpé au laser, rectifié au diamant
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 210 (2,5 Ah) / max. 420 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,3
|Poids avec emballage (kg)
|3,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|878 x 193 x 185
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Protection des lames
Équipement
- Protection
- Crochet de stockage
Videos
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
