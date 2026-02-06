Des haies impeccables sans effort avec le taille-haie HGE 2-18. Léger et doté d’une poignée ergonomique, il assure une prise en main parfaite pour un travail confortable, même lors de longues sessions. Sa lame affûtée au diamant de 45 cm avec un écartement de dents de 18 mm garantit des coupes nettes et précises. La protection robuste en bout de lamier prévient tout dommage lors des coupes le long des murets ou clôtures. Après utilisation, l’œillet de suspension intégré permet un rangement pratique et peu encombrant, tandis que la protection des pointes assure un transport et un stockage sécurisés.