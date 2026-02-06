Entretenez vos haies facilement et efficacement avec le taille-haie HGE 3-18 . Sa poignée rotative, orientable à 90°, permet une coupe verticale confortable et s’adapte à toutes les positions de travail. La lame de 50 cm, affûtée au diamant avec un écartement de 22 mm, garantit des coupes nettes et précises, même sur les grosses branches grâce à la fonction scie intégrée. Le collecteur de déchets facilite l’évacuation des branches lors des coupes horizontales, tandis que la protection du lamier protège la lame et permet de couper en toute sécurité le long des murs et murets. Après usage, l’œillet de suspension et la protection des pointes permettent un rangement sûr et peu encombrant. Fournie avec batterie et chargeur rapide, cette solution Kärcher est prête à l’emploi pour un jardinage efficace et confortable.