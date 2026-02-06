Précision et confort pour votre jardin : le taille-haie HGE 3-18 vous permet de tailler vos haies efficacement. Sa poignée rotative, orientable à 90°, assure des coupes verticales confortables et s’adapte à toutes vos positions de travail. La lame de 50 cm, affûtée au diamant avec un écartement de 22 mm, garantit des résultats nets et précis, même sur les grosses branches grâce à la fonction scie intégrée. Le collecteur de déchets facilite l’évacuation des branches lors des coupes horizontales, tandis que la protection du lamier protège la lame et permet de couper en toute sécurité le long des murs et murets. Après utilisation, l’œillet de suspension et la protection des pointes assurent un rangement sûr et peu encombrant, avec un stockage optimal du collecteur de déchets.