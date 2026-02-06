Taille-haies HGE 3-18 (sans batterie amovible)
Le taille-haie à batterie HGE 3-18, doté d’une poignée rotative et d’un collecteur de déchets pratique, offre une longueur de coupe de 50 cm pour un travail précis, confortable et sécurisé.
Précision et confort pour votre jardin : le taille-haie HGE 3-18 vous permet de tailler vos haies efficacement. Sa poignée rotative, orientable à 90°, assure des coupes verticales confortables et s’adapte à toutes vos positions de travail. La lame de 50 cm, affûtée au diamant avec un écartement de 22 mm, garantit des résultats nets et précis, même sur les grosses branches grâce à la fonction scie intégrée. Le collecteur de déchets facilite l’évacuation des branches lors des coupes horizontales, tandis que la protection du lamier protège la lame et permet de couper en toute sécurité le long des murs et murets. Après utilisation, l’œillet de suspension et la protection des pointes assurent un rangement sûr et peu encombrant, avec un stockage optimal du collecteur de déchets.
Caractéristiques et avantages
Poignée orientablePermet une utilisation confortable pour tailler les haies. La poignée est orientable à 90° vers la gauche et la droite et convient donc aux gauchers comme aux droitiers.
CollecteurEmpêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre devant l'utilisateur.
Fonction scieParticulièrement pratique pour les haies comportant de grosses branches par endroits.
Lame affûtée au diamant
- La lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Protection
- Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Crochet de stockage
- Pour un rangement peu encombrant, l'appareil est doté d'un œillet de suspension intégré dans la poignée.
Protection des lames
- Facile à fixer, pour un transport sécurisé jusqu'au lieu d'utilisation et pour un stockage sécurisé du taille-haie.
- Le collecteur de déchets pour être fixé sur la protection des pointes pour le transport ou le stockage.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie de rechange est adaptée aux plateformes Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|50
|Écartement des dents (mm)
|22
|Vitesse de la lame (coupes/min)
|2450
|Type de lame de coupe
|découpé au laser, rectifié au diamant
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 230 (2,5 Ah) / max. 460 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,4
|Poids avec emballage (kg)
|4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|921 x 193 x 185
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Protection des lames
- Collecteur
Équipement
- Poignée: pivotante
- Fonction scie
- Protection
- Crochet de stockage
Videos
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Taille-haies HGE 3-18 (sans batterie amovible)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.