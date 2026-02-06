Remettez votre jardin en forme sans échelle et sans effort avec le taille-haie sur bras articulé sans fil PHG 2-18. Son manche télescopique réglable en continu atteint jusqu’à 2,80 m, et sa tête orientable sur 6 niveaux offre une longueur de coupe de 45 cm pour un travail précis et confortable. Léger et bien équilibré, il est équipé d’une sangle d’épaule réglable pour un maintien optimal, même lors de longues sessions. La fonction scie intégrée vient à bout des branches épaisses, tandis que la protection du guide préserve à la fois la lame et les murs. Après usage, la protection de lame se met en place facilement pour un rangement sûr. Pratique, le collecteur de déchets dirige les branches coupées directement au sol. Le manche se démonte sans outil pour un transport et un rangement faciles, même dans les petits espaces.