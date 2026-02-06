Taille-haies télescopique PHG 2-18 (sans batterie amovible)
Léger et sans fil, le taille-haie sur bras articulé PHG 2-18 permet de tailler facilement les haies hautes. Longueur de coupe 45 cm, collecteur de déchets et tête inclinable.
Remettez votre jardin en forme sans échelle et sans effort avec le taille-haie sur bras articulé sans fil PHG 2-18. Son manche télescopique réglable en continu atteint jusqu’à 2,80 m, et sa tête orientable sur 6 niveaux offre une longueur de coupe de 45 cm pour un travail précis et confortable. Léger et bien équilibré, il est équipé d’une sangle d’épaule réglable pour un maintien optimal, même lors de longues sessions. La fonction scie intégrée vient à bout des branches épaisses, tandis que la protection du guide préserve à la fois la lame et les murs. Après usage, la protection de lame se met en place facilement pour un rangement sûr. Pratique, le collecteur de déchets dirige les branches coupées directement au sol. Le manche se démonte sans outil pour un transport et un rangement faciles, même dans les petits espaces.
Caractéristiques et avantages
Manche télescopique confortableRéglage en continu de la hauteur de travail en fonction de la taille de l'utilisateur et des besoins. Permet de tailler le haut des haies, jusqu'à une hauteur de 2,8 m.
Tête de coupe inclinableGrâce aux 6 niveaux réglables de la tête de coupe, le taille-haie peut être réglé dans une plage de 125° pour s'adapter à toutes les situations de travail.
CollecteurEmpêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre devant l'utilisateur.
Fonction scie
- Particulièrement pratique pour les haies comportant de grosses branches par endroits.
Ceinture de maintien
- L'ergonomie et le poids de l'appareil permet un confort d'utilisation optimal même pendant de longues sessions de travail
Lame affûtée au diamant
- La lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Protection
- Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
Protection des lames
- Facile à fixer, pour un transport sécurisé jusqu'au lieu d'utilisation et pour un stockage sécurisé du taille-haie.
- Le collecteur de déchets pour être fixé sur la protection des pointes pour le transport ou le stockage.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Écartement des dents (mm)
|18
|Inclinaison de la tête de coupe (°)
|125
|Type de lame de coupe
|découpé au laser, rectifié au diamant
|Vitesse de la lame (coupes/min)
|2300
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,3
|Poids avec emballage (kg)
|4,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2090 x 89 x 200
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Protection des lames
- Collecteur
- Ceinture de maintien
Équipement
- Fonction scie
- Protection
