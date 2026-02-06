Légère et maniable - avec une largeur de coupe de 32 cm, la tondeuse sur batterie LMO 2-18 Battery Set est idéale pour de petites surfaces jusqu'à 250 m². La hauteur de coupe peut être réglée sur cinq niveaux, de 25 à 60 mm. Equipé d'un moteur sans charbon dit "Brushless" utilisant plus efficacement le puissance électrique de la batterie et assurant une meilleure durée de vie de la machine. Lors de la tonte des bords ou des bordures, les peignes à gazon redressent les brins d'herbe, ce qui permet de ne rater aucun brin. L'herbe coupée est ramassée dans le bac souple de 30 litres. La poignée est réglable en hauteur et assure une position droite et confortable lors de la tonte, la conception pliante permet un rangement peu encombrant. La poignée de transport peut également être utilisée pour transporter la tondeuse partout où elle est nécessaire, par exemple en montant ou en descendant des marches. Une batterie 18 V et 5 Ah et un chargeur rapide sont inclus dans la livraison. Fait partie de la plateforme batterie Power 18 V, compatible avec une treintaine de produits.