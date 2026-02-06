LMO 2-18 Battery Set
Equipé d'un moteur sans charbon et d'une largeur de coupe de 32 cm, la LMO 2-18 est très maniable et idéal pour de petits terrains. Batterie 18 V / 5 Ah et chargeur rapide inclus.
Légère et maniable - avec une largeur de coupe de 32 cm, la tondeuse sur batterie LMO 2-18 Battery Set est idéale pour de petites surfaces jusqu'à 250 m². La hauteur de coupe peut être réglée sur cinq niveaux, de 25 à 60 mm. Equipé d'un moteur sans charbon dit "Brushless" utilisant plus efficacement le puissance électrique de la batterie et assurant une meilleure durée de vie de la machine. Lors de la tonte des bords ou des bordures, les peignes à gazon redressent les brins d'herbe, ce qui permet de ne rater aucun brin. L'herbe coupée est ramassée dans le bac souple de 30 litres. La poignée est réglable en hauteur et assure une position droite et confortable lors de la tonte, la conception pliante permet un rangement peu encombrant. La poignée de transport peut également être utilisée pour transporter la tondeuse partout où elle est nécessaire, par exemple en montant ou en descendant des marches. Une batterie 18 V et 5 Ah et un chargeur rapide sont inclus dans la livraison. Fait partie de la plateforme batterie Power 18 V, compatible avec une treintaine de produits.
Caractéristiques et avantages
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
Remplissage optimal du bac de ramassageGrâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
Indicateur du niveau d'eauLa trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe souhaitée peut être réglée sur 5 niveaux dans une plage de 25 à 60 mm, et ce, d'un seul geste.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée de transport intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Le guidon permet un ajustement individuel en fonction de la taille de l'utilisateur afin de garantir une posture de travaille droite à tout moment.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Clé de sécurité
- Protection pour les enfants : tout démarrage accidentel de la tondeuse est évité.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|32
|Hauteur de coupe (mm)
|25 - 60
|Volume du bac de ramassage (l)
|30
|Entraînement
|Moteur brushless
|Vitesse de rotation (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 250 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 28
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|94 / 143
|Courant de charge (A)
|2,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|10,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: Batterie Power 18 V / 5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
- Bac de ramassage d'herbe
Équipement
- Lame
- Guidon avec taille ajustable
- Poignée de transport intégrée
- Indicateur du niveau d'eau
Videos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine LMO 2-18 Battery Set
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.