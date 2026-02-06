LMO 2-18 (sans batterie)
Equipée d'un moteur sans charbon et d'une largeur de coupe de 32 cm, la LMO 2-18 , très maniable, est idéale pour les petites surfaces jusqu'à 250 m². Livrée sans batterie ni chargeur.
Avec une largeur de coupe de 32 cm, la tondeuse sur batterie LMO 2-18 est légère et maniable, elle convient parfaitement aux petites surfaces jusqu'à 250 m². La hauteur de coupe peut être réglée sur cinq niveaux, de 25 à 60 mm. Equipé d'un moteur sans charbon dit "Brushless" utilisant plus efficacement le puissance électrique de la batterie et assurant une meilleure durée de vie de la machine. Lors de la tonte des bords ou des bordures, les peignes à gazon redressent les brins d'herbe, de sorte qu'aucun brin n'est oublié. L'herbe coupée est ramassée dans le bac de ramassage de 30 litres. La poignée de guidage réglable en hauteur assure une position droite et confortable lors de la tonte et la conception pliante permet un rangement peu encombrant. La poignée de transport peut également être utilisée pour déplacer la tondeuse partout où elle est nécessaire, par exemple en montant ou en descendant des marches. La batterie LMO 2-18 est compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batteries 18 V Kärcher Battery Power.
Caractéristiques et avantages
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
Remplissage optimal du bac de ramassageGrâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
Indicateur du niveau d'eauLa trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe souhaitée peut être réglée sur 5 niveaux dans une plage de 25 à 60 mm, et ce, d'un seul geste.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée de transport intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Le guidon permet un ajustement individuel en fonction de la taille de l'utilisateur afin de garantir une posture de travaille droite à tout moment.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Clé de sécurité
- Protection pour les enfants : tout démarrage accidentel de la tondeuse est évité.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie de rechange est adaptée aux plateformes Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|32
|Hauteur de coupe (mm)
|25 - 60
|Hauteur de coupe ajustable
|5x
|Volume du bac de ramassage (l)
|30
|Entraînement
|Moteur brushless
|Vitesse de rotation (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|10,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Bac de ramassage d'herbe
Équipement
- Lame
- Guidon avec taille ajustable
- Poignée de transport intégrée
- Indicateur du niveau d'eau
Videos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine LMO 2-18 (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.