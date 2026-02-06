Avec une largeur de coupe de 32 cm, la tondeuse sur batterie LMO 2-18 est légère et maniable, elle convient parfaitement aux petites surfaces jusqu'à 250 m². La hauteur de coupe peut être réglée sur cinq niveaux, de 25 à 60 mm. Equipé d'un moteur sans charbon dit "Brushless" utilisant plus efficacement le puissance électrique de la batterie et assurant une meilleure durée de vie de la machine. Lors de la tonte des bords ou des bordures, les peignes à gazon redressent les brins d'herbe, de sorte qu'aucun brin n'est oublié. L'herbe coupée est ramassée dans le bac de ramassage de 30 litres. La poignée de guidage réglable en hauteur assure une position droite et confortable lors de la tonte et la conception pliante permet un rangement peu encombrant. La poignée de transport peut également être utilisée pour déplacer la tondeuse partout où elle est nécessaire, par exemple en montant ou en descendant des marches. La batterie LMO 2-18 est compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batteries 18 V Kärcher Battery Power.