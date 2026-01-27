La tondeuse LMO 3-18 est alimentée par une batterie 18 V de la plateforme Battery Power de Kärcher compatible avec une trentaine de produits. Doté d'une technologie dite sans charbon "Brushless" procurant à la fois un couple élevé et un moteur puissant, mais surtout une longévité accrue. Idéal pour l'entretien de pelouses jusqu'à 350 mètres carrés. La largeur de travail est de 34 centimètres. Le réglage de la hauteur de coupe souhaitée s'effectue facilement et de manière centralisée sur 5 niveaux entre 25 et 65 millimètres. En outre, la fonction iPower garantit, grâce à une commande intelligente du moteur, que le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte. Lors de la tonte en bordure ou le long d'une arête, des guide-herbes redressent les brins d'herbe, ce qui permet de mieux les couper. Avec le système de tonte 2 en 1 ramassage et mulching, l'herbe coupée est répartie uniformément sur la pelouse comme engrais naturel ou collectée dans le bac de ramassage d'une capacité de 35 litres. Le manche est réglable en hauteur pour garantir une posture de travail agréable. Une fois repliée, elle se range facilement dans un minimum d'espace. Pour un transport faciledans les escaliers et sur les paliers, des poignées de transports ont été intégrées. Compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Livrée sans batterie ni chargeur.