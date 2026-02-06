LMO 3-18 Battery Set
Puissante et maniable : la tondeuse sur batterie de 18 V LMO 3-18 Battery Set dotée d'un moteur dit "Brusless" et d'une largeur de coupe de 34 cm. Batteries et chargeur rapide inclus dans le kit.
La tondeuse LMO 3-18 est alimentée par une batterie 18 V de la plateforme Battery Power de Kärcher compatible avec une trentaine de produits. Doté d'une technologie dite sans charbon "Brushless" procurant à la fois un couple élevé et un moteur puissant, mais surtout une longévité accrue. Idéal pour l'entretien de pelouses jusqu'à 350 mètres carrés. La largeur de travail est de 34 centimètres. Le réglage de la hauteur de coupe souhaitée s'effectue facilement et de manière centralisée sur 5 niveaux entre 25 et 65 millimètres. En outre, la fonction iPower garantit, grâce à une commande intelligente du moteur, que le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte. Lors de la tonte en bordure ou le long d'une arête, des guide-herbes redressent les brins d'herbe, ce qui permet de mieux les couper. Avec le système de tonte 2 en 1 ramassage et mulching, l'herbe coupée est répartie uniformément sur la pelouse comme engrais naturel ou collectée dans le bac de ramassage d'une capacité de 35 litres. Le manche est réglable en hauteur pour garantir une posture de travail agréable. Une fois repliée, elle se range facilement dans un minimum d'espace. Pour un transport faciledans les escaliers et sur les paliers, des poignées de transports ont été intégrées. Compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Livrée avec une batterie 18 V / 5 Ah et un chargeur rapide.
Caractéristiques et avantages
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
iPowerPuissance supplémentaire et autonomie optimisée de la batterie. Grâce à la commande intelligente du moteur, le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte.
Système de tonte 2 en 1L'herbe coupée est collectée dans le bac de ramassage pendant la tonte. Fonction mulching : en utilisant l'obturateur mulching, l'herbe coupée est répartie sur la pelouse afin de servir d'engrais naturel. Lame d'acier affûtée pour un résultat de coupe net.
Remplissage optimal du bac de ramassage
- Grâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
Indicateur du niveau d'eau
- La trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe souhaitée peut être réglée sur 5 niveaux dans une plage de 25 à 60 mm, et ce, d'un seul geste.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée de transport intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Le guidon permet un ajustement individuel en fonction de la taille de l'utilisateur afin de garantir une posture de travaille droite à tout moment.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|34
|Hauteur de coupe (mm)
|25 - 60
|Hauteur de coupe ajustable
|5x
|Volume du bac de ramassage (l)
|35
|Entraînement
|Moteur brushless
|Vitesse de rotation (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 350 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 28 (5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|94 / 143
|Courant de charge (A)
|2,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: Batterie Power 18 V / 5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
- Kit mulching
- Bac de ramassage d'herbe
Équipement
- Lame
- Guidon avec taille ajustable
- Poignée de transport intégrée
- Indicateur du niveau d'eau
Domaines d'utilisation
- Pelouse
