Performante et très mobile : alimentée par 2 batteries de 18 V et un moteur de 36 V équipé de la technologie "Brusless" apportant robustesse et longévité. La LMO 4-18 Dual est la solution idéale pour des pelouses jusqu'à 450 m². Son faible poids rend cette tondeuse particulièrement maniable et mobile. Elle offre une bonne manœuvrabilité, même en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles. La largeur de travail est de 37 cm et un réglage centralisé de la hauteur de coupe permet d'ajuster la hauteur de coupe sur 5 niveaux entre 25 et 65 mm. En outre, la fonction iPower garantit, grâce à une commande intelligente du moteur, que le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte. Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe, y compris près des bordures. Avec le système de tonte 2 en 1, la matière coupée est répartie uniformément sur la pelouse comme engrais par le biais d'un obturateur mulching ou collectée dans le grand bac de ramassage d'une capacité de 40 litres. Le guidon est réglable en hauteur pour garantir une posture de travail agréable et peut se replier facilement pour un stockage minimal. Pour le transport dans les escaliers et sur les paliers, une grande poignée de transport solide a été intégrée. Compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Livrée sans batteries ni chargeur.