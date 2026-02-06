LMO 4-18 Dual Battery Set
Tondeuse à la technologie 2 batteries 18 V et une largeur de coupe de 37 cm. Idéal pour entretenir jusqu'a 450 m² de terrain. Livrée avec 2 batteries 18 V / 5 Ah + chargeur rapide duo.
Performante et très mobile : alimentée par 2 batteries de 18 V et un moteur de 36 V équipé de la technologie "Brusless" apportant robustesse et longévité. La LMO 4-18 Dual est la solution idéale pour des pelouses jusqu'à 450 m². Son faible poids rend cette tondeuse particulièrement maniable et mobile. Elle offre une bonne manœuvrabilité, même en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles. La largeur de travail est de 37 cm et un réglage centralisé de la hauteur de coupe permet d'ajuster la hauteur de coupe sur 5 niveaux entre 25 et 65 mm. En outre, la fonction iPower garantit, grâce à une commande intelligente du moteur, que le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte. Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe, y compris près des bordures. Avec le système de tonte 2 en 1, la matière coupée est répartie uniformément sur la pelouse comme engrais par le biais d'un obturateur mulching ou collectée dans le grand bac de ramassage d'une capacité de 40 litres. Le guidon est réglable en hauteur pour garantir une posture de travail agréable et peut se replier facilement pour un stockage minimal. Pour le transport dans les escaliers et sur les paliers, une grande poignée de transport solide a été intégrée. Compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Livrée avec 2 batteries 18 V / 5.0 Ah et deux chargeurs rapides 18 V.
Caractéristiques et avantages
18 V + 18 V = 36 V de puissanceMoteur de 36 V alimenté par 2 batteries Li-Ion de 18 V.
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
iPowerPuissance supplémentaire et autonomie optimisée de la batterie. Grâce à la commande intelligente du moteur, le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte.
Système de tonte 2 en 1
- L'herbe coupée est collectée dans le bac de ramassage pendant la tonte.
- Fonction mulching : en utilisant le kit mulching, l'herbe coupée est répartie sur la pelouse afin de servir d'engrais naturel.
- Lame d'acier affûtée pour un résultat de coupe net.
Remplissage optimal du bac de ramassage
- Grâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
- La trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe peut être réglée sur 5 niveaux entre 25 et 65 mm, et ce, d'un seul geste.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée de transport intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Le guidon permet un ajustement individuel en fonction de la taille de l'utilisateur afin de garantir une posture de travaille droite à tout moment.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Spécifications
Données techniques
|Tension du moteur (V)
|36
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|37
|Hauteur de coupe (mm)
|25 - 65
|Hauteur de coupe ajustable
|5x
|Volume du bac de ramassage (l)
|40
|Entraînement
|Moteur brushless
|Vitesse de rotation (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 450 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 40 (5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|94 / 143
|Courant de charge (A)
|2,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|14,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Inclus dans la livraison
- Versions: Batteries et chargeur inclus
- Batterie: Batterie Power 18 V / 5.0 Ah (2 pièces)
- Chargeur: Chargeur rapide 18 V (2 pièces)
- Kit mulching
- Bac de ramassage d'herbe
Équipement
- Lame
- Guidon avec taille ajustable
- Poignée de transport intégrée
- Indicateur du niveau d'eau
Videos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine LMO 4-18 Dual Battery Set
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.