LMO 5-18 Dual
2 batteries 18 V pour la puissance d'un moteur 36 V équipé de la technologie "Brushless". Idéal pour entretenir jusqu'a 550 m² de terrain. Livrée sans batterie ni chargeur.
Fonctionnant sur une technologie à 2 batteries de 18 V et un puissant moteur de 36 V dit "Brushless" sans charbon,, la LMO 5-18 Dual Battery sera parfaite pour les grandes pelouses jusqu'à 550 mètres carrés. Légère et maniable, cette tondeuse à batterie offre une bonne manœuvrabilité, même en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles. La largeur de travail est de 41 centimètres ; la hauteur de coupe peut être ajustée sur 6 niveaux entre 25 et 70 millimètres. Pendant la tonte, la commande intelligente du moteur iPower ajuste automatiquement le régime à l'état de l'herbe. Le long des bordures ou des arêtes, les guide-herbes redressent les brins d'herbe pour une saisie optimale. Le système de tonte 2 en 1 permet de répartir l'herbe coupée uniformément sur la pelouse comme engrais naturel pendant le paillage ou de la collecter dans le bac de ramassage d'une capacité de 45 litres – pour une session de tonte prolongée sans interruption. Le guidon est télescopique pour garantir une posture de travail agréable et ergonomique et ce repli une fois le travail terminé pour offrir un encombrement minimal lors du stockage. Le transport facile dans les escaliers et sur les paliers est assuré par une grande poignée de transport robuste. La LMO 5-18 Dual Battery est compatible avec la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Caractéristiques et avantages
18 V + 18 V = 36 V de puissanceMoteur de 36 V alimenté par 2 batteries Li-Ion de 18 V.
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
iPowerPuissance supplémentaire et autonomie optimisée de la batterie. Grâce à la commande intelligente du moteur, le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte.
Système de tonte 2 en 1
- L'herbe coupée est collectée dans le bac de ramassage pendant la tonte.
- Fonction mulching : en utilisant l'obturateur mulching, l'herbe coupée est répartie sur la pelouse afin de servir d'engrais naturel.
- Lame d'acier affûtée pour un résultat de coupe net.
Remplissage optimal du bac de ramassage
- Grâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
- La trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe peut être réglée sur 6 niveaux entre 25 et 70 mm, et ce, d'un seul geste en tout confort.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée de transport intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Des attaches rapides pour un blocage simple. Inclinaison ajustable pour une posture de travail droite.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Spécifications
Données techniques
|Tension du moteur (V)
|36
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|41
|Hauteur de coupe (cm)
|25 - 70
|Hauteur de coupe ajustable
|6x
|Volume du bac de ramassage (l)
|45
|Entraînement
|Moteur brushless
|Vitesse de rotation (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|14
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Inclus dans la livraison
- Versions: Batteries et chargeur non inclus
- Kit mulching
- Bac de ramassage d'herbe
Équipement
- Lame
- Guidon avec taille ajustable
- Poignée de transport intégrée
- Indicateur du niveau d'eau
Videos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine LMO 5-18 Dual
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.