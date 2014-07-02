La pompe BP 2 Cistern a été spécialement conçue pour puiser l’eau à partir de sources alternatives telles que les citernes, avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d’arrosage (jusqu’à 1200 m²). Grâce à sa conception en acier inoxydable, elle est particulièrement robuste pour résister à une immersion prolongée. Multicellulaire pour une performance supérieure car très peu de perte de débit, fonctionnement silencieux et économe en électricité. Pratique, l’interrupteur flotteur coupe la pompe lorsqu’il n’y a plus d’eau. Confortable, la poignée pour transporter la pompe et/ ou y attacher un câble permet une immersion facilitée.