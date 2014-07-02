BP 2 Cistern
La pompe BP 2 Cistern a été spécialement conçue pour puiser l’eau à partir de sources alternatives telles que les citernes, avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d’arrosage (jusqu’à 1200 m²). Grâce à sa conception en acier inoxydable, elle est particulièrement robuste pour résister à une immersion prolongée. Multicellulaire pour une performance supérieure car très peu de perte de débit, fonctionnement silencieux et économe en électricité. Pratique, l’interrupteur flotteur coupe la pompe lorsqu’il n’y a plus d’eau. Confortable, la poignée pour transporter la pompe et/ ou y attacher un câble permet une immersion facilitée.
Caractéristiques et avantages
Pompe, raccords filetés et poignée de transport en acier inoxydable.Durée de vie prolongée et résistance aux chocs, transport en toute sécurité et opération simple.
Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôleRaccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.
Préfiltre intégréProtection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.
Interrupteur flotteur
- Protection contre la marche à sec avec sélection simple de la hauteur d'enclenchement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|800
|Débit max. (l/h)
|< 5700
|Hauteur d'extraction (m)
|32
|Pression (bar)
|max. 3,2
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage du raccord
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|9,9
|Poids avec emballage (kg)
|11,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|130 x 130 x 475
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible en 1″, ¾″ avec clip de flexible
Équipement
- Clapet anti-retour intégré
- Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis
- Interrupteur à flotteur
- Poignée robuste en acier inoxydable
- Préfiltre intégré
- Sélection facile de la hauteur d’enclenchement
