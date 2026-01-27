BP 4.500 Garden
Puissante et économe : la pompe de jardin BP 4.500 est la solution la plus basique pour un arrosage du jardin à partir de sources d'eau alternatives telles que les citernes, les cuves, etc.
La pompe de jardin compacte, robuste et simple d'utilisation BP 4.500 Garden est parfaite pour se lancer dans l'arrosage du jardin avec de l'eau provenant de sources alternatives telles que les citernes ou les cuves d'eau. Cette pompe s'illustre par une puissance d'aspiration et un débit optimal. Grâce à sa poignée ergonomique et à son faible poids, la BP 4.500 Garden est facile à transporter. En outre, la pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance et se raccorde sans outils. Équipé d'une grande pédale, l'appareil peut être mis en marche et arrêté sans se fatiguer le dos. L'utilisation de matériaux haut de gamme garantit une longue durée de vie. De plus, Kärcher propose une extension de la garantie à cinq ans. Bon à savoir : en ajoutant un pressostat électronique, la BP 4.500 Garden peut être transformée en une pompe avec fonction Marche/Arrêt automatique. De cette façon, l'arrosage du jardin devient encore plus confortable. Qui plus est : la pompe modifiée convient aussi parfaitement à l'approvisionnement en eau de la maison.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.
Interrupteur marche / arrêt actionnable au piedS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Aspiration optimaleLa pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple depuis une citerne.
Trou de remplissage séparé
- Remplissage facile avant utilisation
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergonomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|550
|Débit max. (l/h)
|< 4500
|Hauteur d'extraction (m)
|max. 36
|Pression (bar)
|max. 3,6
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage du raccord
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1,5
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,4
|Poids avec emballage (kg)
|7,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Inclus dans la livraison
- Raccord pour pompes G1
Équipement
- Raccordement optimisé
- Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
- Trou de remplissage séparé
- Valve de purge
- Poignée ergonomique
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.