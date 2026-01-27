La pompe de jardin compacte, robuste et simple d'utilisation BP 4.500 Garden est parfaite pour se lancer dans l'arrosage du jardin avec de l'eau provenant de sources alternatives telles que les citernes ou les cuves d'eau. Cette pompe s'illustre par une puissance d'aspiration et un débit optimal. Grâce à sa poignée ergonomique et à son faible poids, la BP 4.500 Garden est facile à transporter. En outre, la pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance et se raccorde sans outils. Équipé d'une grande pédale, l'appareil peut être mis en marche et arrêté sans se fatiguer le dos. L'utilisation de matériaux haut de gamme garantit une longue durée de vie. De plus, Kärcher propose une extension de la garantie à cinq ans. Bon à savoir : en ajoutant un pressostat électronique, la BP 4.500 Garden peut être transformée en une pompe avec fonction Marche/Arrêt automatique. De cette façon, l'arrosage du jardin devient encore plus confortable. Qui plus est : la pompe modifiée convient aussi parfaitement à l'approvisionnement en eau de la maison.