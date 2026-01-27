BP 4.900 Home
La pompe automatique BP 4.900 Home avec réservoir intégré permet le pompage entièrement automatique d'eau en provenance de sources alternatives pour alimenter la maison ou le jardin.
La pompe d'alimentation domestique BP 4.900 Home permet d'acheminer l'eau puisé dans un puits ou un réservoir là où elle est utile, de façon entièrement automatique, avec puissance et fiabilité, par exemple pour alimenter un lave-linge ou des WC. Particulièrement pratique : la pompe d'alimentation domestique s'enclenche et se coupe automatiquement en fonction des besoins. Le vaste équipement de la pompe comprend un clapet antiretour, un indicateur de pression intégré, un réservoir de compensation de pression d'une capacité de 24 litres et une sécurité thermique. La sécurité thermique intégrée assure une sécurité supplémentaire en cas d'urgence : la pompe d'alimentation domestique se coupe automatiquement dès qu'elle fonctionne à sec. Grâce à ses composants en acier inoxydable, cette pompe est en outre extrêmement durable. De plus, elle est dotée de pieds pouvant être fixés au sol à l'aide de vis qui garantissent en permanence sa stabilité.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.
Protection thermique intégréeFonction de protection pour prévenir que la pompe se surchauffe
Bride et barre en acier inoxydableDes matériaux robustes pour une longue durée de vie.
Indicateur de pression intégré
- Controle et entretien parfaits
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Pied de support avec vissage possible
- Parfait pour une installation permanente
Trou de remplissage séparé
- Remplissage facile avant utilisation
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1150
|Débit max. (l/h)
|< 4900
|Hauteur d'extraction (m)
|max. 50
|Pression (bar)
|max. 5
|Pression de service (bar)
|1,5 - 3,5
|Niveau d'aspiration max. (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage du raccord
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|13,9
|Poids avec emballage (kg)
|18
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|506 x 269 x 540
Inclus dans la livraison
- 2 adaptateur pour pompes G1 incl.
Équipement
- Réservoir pressurisé intégré: 24 l
- Indicateur de pression intégré
- Interrupteur général protégé contre les éclaboussures
- Thermostat
- Bride et arbre en acier inox
- Clapet anti-retour inclus
- Trou de remplissage séparé
- Valve de purge
Domaines d'utilisation
- Pour alimenter sanitaires et machines à laver
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine BP 4.900 Home
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.