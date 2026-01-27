La pompe d'alimentation domestique BP 4.900 Home permet d'acheminer l'eau puisé dans un puits ou un réservoir là où elle est utile, de façon entièrement automatique, avec puissance et fiabilité, par exemple pour alimenter un lave-linge ou des WC. Particulièrement pratique : la pompe d'alimentation domestique s'enclenche et se coupe automatiquement en fonction des besoins. Le vaste équipement de la pompe comprend un clapet antiretour, un indicateur de pression intégré, un réservoir de compensation de pression d'une capacité de 24 litres et une sécurité thermique. La sécurité thermique intégrée assure une sécurité supplémentaire en cas d'urgence : la pompe d'alimentation domestique se coupe automatiquement dès qu'elle fonctionne à sec. Grâce à ses composants en acier inoxydable, cette pompe est en outre extrêmement durable. De plus, elle est dotée de pieds pouvant être fixés au sol à l'aide de vis qui garantissent en permanence sa stabilité.