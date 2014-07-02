La pompe BP 4 Deep Well a été spécialement conçue pour puiser l’eau à grande profondeur et la refouler plusieurs mètres plus haut avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d’arrosage (jusqu’à 900 m²). Grâce à sa conception ultra fine et à sa robustesse, elle est idéale pour une immersion prolongée dans des forages étroits. La base de la pompe la protège efficacement contre le sable et la boue et son interrupteur à la prise innovant rend son fonctionnement particulièrement simple. Avec l'interrupteur à la prise, pas besoin d’extraire la pompe de l’eau ou de la débrancher pour la contrôler. Le pied de protection situé à la base de la pompe, la protège du sable ou de la boue. Multicellulaire pour une performance supérieure car très peu de perte de débit, fonctionnement silencieux et économe en électricité. Les dimensions réduites permettent d’extraire l’eau des puits etforages de petit diamètre. Le corps de la pompe se compose d’acier inoxydable élimine les risques de corrosion pour une plus longue durée de vie, même en immersion prolongée.