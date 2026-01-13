BP 4 Home & Garden

La pompe BP 4 Home & Garden est idéale pour arroser son jardin et alimenter en eau les installations de la maison en utilisant par exemple l'eau de pluie.

Qu'il s'agisse d'arrosage, d'alimenter de sa machine à laver ou encore ses toilettes - La pompe BP 4 Home & Garden est idéale pour exploiter les sources d'eau alternative (par exemple l'eau de pluie des citernes). La mise en marche et l'arrêt de la pompe sont automatiques. Il est aussi possible de la déclencher manuellement. Protection maximale incluse : la pompe s'éteint automatiquement grâce à sa protection contre le fonctionnement à sec. La pompe ne nécessite aucun entretien particulier et impressionne par sa pression constante pour un arrosage optimal du jardin. Elle est facile à utiliser, propose deux sorties d'eau pour le fonctionnement simultané de deux appareils et des pieds en caoutchouc réduisant le bruit et les vibrations. Le pré-filtre et le clapet anti-retour garantissent un fonctionnement fiable. La haute qualité des matériaux garantit une longue durée de vie.

Caractéristiques et avantages
Facilement utilisable pour la maison et le jardin
Alimente efficacement en eau la maison tout en générant une pression constante au jardin
Longue durée de vie
Avec pré-filtre, claplet anti-retour et protection contre la marche à sec
Marche/Arrêt automatique
La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement
Aspiration optimale
  • La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple depuis une citerne.
Ecrans d'indication des dysfonctionnements
  • Problèmes de pression ou d'aspiration indiqués
Deux sorties d'eau
  • Usages multiples, comme par exemple arroser la pelouse avec un arroseur et alimenter un tuyau d'arrosage en simultané
Raccord en T
  • Plusieurs possibilités d'installation - connexion optimale de plusieurs tuyaux
Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
  • S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Poignée ergonomique
  • Prise en main et transport faciles
Spécifications

Données techniques

Puissance nominale à l'entrée (W) 950
Débit max. (l/h) < 3800
Hauteur d'extraction (m) 45
Pression (bar) max. 4,5
Hauteur d’aspiration (m) 8
Température d'admission d'eau (°C) max. 38
Filetage du raccord G1
Câble d'alimentation (m) 1,85
Voltage (V) 230 - 240
Fréquence (Hz) 50
Couleur Jaune
Poids sans accessoires (kg) 10,7
Poids avec emballage (kg) 12,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 540 x 373

Inclus dans la livraison

  • Raccord pour pompes G1

Équipement

  • Raccordement optimisé
  • Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
  • Fonction marche/arrêt automatique
  • Pré filtre et clapet anti-retour inclus
  • Sécurité manque d'eau
  • Large ouverture de remplissage
  • Poignée ergonomique
  • Système d'attache du câble électrique
  • Ecrans d'indication des dysfonctionnements
  • Deux sorties d'eau
  • Pieds en caoutchouc réduisant le bruit
Domaines d'utilisation
  • Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.
  • Pour alimenter sanitaires et machines à laver
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine BP 4 Home & Garden

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.