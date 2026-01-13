Qu'il s'agisse d'arrosage, d'alimenter de sa machine à laver ou encore ses toilettes - La pompe BP 4 Home & Garden est idéale pour exploiter les sources d'eau alternative (par exemple l'eau de pluie des citernes). La mise en marche et l'arrêt de la pompe sont automatiques. Il est aussi possible de la déclencher manuellement. Protection maximale incluse : la pompe s'éteint automatiquement grâce à sa protection contre le fonctionnement à sec. La pompe ne nécessite aucun entretien particulier et impressionne par sa pression constante pour un arrosage optimal du jardin. Elle est facile à utiliser, propose deux sorties d'eau pour le fonctionnement simultané de deux appareils et des pieds en caoutchouc réduisant le bruit et les vibrations. Le pré-filtre et le clapet anti-retour garantissent un fonctionnement fiable. La haute qualité des matériaux garantit une longue durée de vie.