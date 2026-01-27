BP 5.000 Garden
Performante et simple d'utilisation, la BP 5.000 Garden est idéal pour arroser son jardin ou son potager depuis un puits ou une réserve d'eau alternative.
Pour un arrosage malin du jardin : grâce à sa puissance d'aspiration et à son débit élevés, la pompe de jardin compacte et durable BP 5.000 Garden de Kärcher permet d'utiliser facilement, en respectant l'environnement l'eau stockée dans des cuves d'eau, des citernes ou autres. Cette pompe robuste et légère peut être transportée facilement grâce à sa poignée ergonomique. La pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance et se raccorde sans outils. Équipée d'une grande pédale de démarrage, la pompe peut être mise en marche et arrêtée sans se baisser et sans se fatiguer le dos. Les matériaux de qualité qui constituent cette pompe assurent une longue durée de vie. En ajoutant un pressostat électronique, la BP 5.000 Garden peut être transformée en une pompe avec fonction Marche/Arrêt automatique afin de pouvoir l'utiliser également pour l'approvisionnement en eau de la maison.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.
Interrupteur marche / arrêt actionnable au piedS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Aspiration optimaleLa pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple depuis une citerne.
Trou de remplissage séparé
- Remplissage facile avant utilisation
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergonomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|650
|Débit max. (l/h)
|< 5000
|Hauteur d'extraction (m)
|max. 40
|Pression (bar)
|max. 4
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage du raccord
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1,5
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,8
|Poids avec emballage (kg)
|7,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Inclus dans la livraison
- Raccord pour pompes G1
- Adaptateur de raccordement 2 voies pour pompes G 1
Équipement
- Raccordement optimisé
- Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
- Trou de remplissage séparé
- Valve de purge
- Poignée ergonomique
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.