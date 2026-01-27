Pour un arrosage malin du jardin : grâce à sa puissance d'aspiration et à son débit élevés, la pompe de jardin compacte et durable BP 5.000 Garden de Kärcher permet d'utiliser facilement, en respectant l'environnement l'eau stockée dans des cuves d'eau, des citernes ou autres. Cette pompe robuste et légère peut être transportée facilement grâce à sa poignée ergonomique. La pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance et se raccorde sans outils. Équipée d'une grande pédale de démarrage, la pompe peut être mise en marche et arrêtée sans se baisser et sans se fatiguer le dos. Les matériaux de qualité qui constituent cette pompe assurent une longue durée de vie. En ajoutant un pressostat électronique, la BP 5.000 Garden peut être transformée en une pompe avec fonction Marche/Arrêt automatique afin de pouvoir l'utiliser également pour l'approvisionnement en eau de la maison.