Grâce à la pompe de jardin BP 6.000 Garden de Kärcher, l'eau collectée dans les cuves d'eau, les citernes, etc. peut être utilisée de manière pratique, écologique et abordable. Cette nouvelle pompe offre une puissance d'aspiration et de refoulement élevée. Les matériaux de qualité qui constituent cette pompe légère mais robuste assurent une longue durée de vie. La pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance, peut être raccordée sans outils et se transporte très confortablement grâce à sa poignée ergonomique. Autre aspect pratique : équipée d'une grande pédale, la pompe peut être mise en marche et arrêtée sans se fatiguer le dos. Par ailleurs, la BP 6.000 Garden peut être transformée en pompe à fonction Marche/Arrêt automatique grâce à l'ajout d'un pressostat électronique ; ainsi, elle peut également être utilisée pour l'alimentation en eau domestique.