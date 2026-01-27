BP 6.000 Garden
La pompe de jardin BP 6.000 Garden est simple d'utilisation et parfaitement adaptée pour l'arrosage quotidien de jardins et potagers.
Grâce à la pompe de jardin BP 6.000 Garden de Kärcher, l'eau collectée dans les cuves d'eau, les citernes, etc. peut être utilisée de manière pratique, écologique et abordable. Cette nouvelle pompe offre une puissance d'aspiration et de refoulement élevée. Les matériaux de qualité qui constituent cette pompe légère mais robuste assurent une longue durée de vie. La pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance, peut être raccordée sans outils et se transporte très confortablement grâce à sa poignée ergonomique. Autre aspect pratique : équipée d'une grande pédale, la pompe peut être mise en marche et arrêtée sans se fatiguer le dos. Par ailleurs, la BP 6.000 Garden peut être transformée en pompe à fonction Marche/Arrêt automatique grâce à l'ajout d'un pressostat électronique ; ainsi, elle peut également être utilisée pour l'alimentation en eau domestique.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieExtension de garantie jusqu'à 5 ans
Interrupteur marche / arrêt actionnable au piedS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Aspiration optimaleLa pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8 m, par exemple depuis une citerne.
Trou de remplissage séparé
- Remplissage facile avant utilisation
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergonomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Débit max. (l/h)
|< 6000
|Hauteur d'extraction (m)
|max. 45
|Pression (bar)
|max. 4,5
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|35
|Filetage du raccord
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1,5
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|9,5
|Poids avec emballage (kg)
|10,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Inclus dans la livraison
- Raccord pour pompes G1
- Adaptateur de raccordement 2 voies pour pompes G 1
Équipement
- Raccordement optimisé
- Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
- Trou de remplissage séparé
- Valve de purge
- Poignée ergonomique
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.