Grâce à sa puissance d'aspiration et de refoulement élevée, le BP 6.000 Garden Set réunit des conditions idéales pour un arrosage régulier du jardin à partir de cuves d'eau ou de citernes. Le BP 6.000 Garden Set, comprenant un flexible d'aspiration de 3,5 m avec filtre et clapet antiretour (filetage des raccords G1", diamètre 3/4"), permet une utilisation immédiate de la pompe. Robuste et légère elle est facile à transporter grâce à sa poignée ergonomique. Les pompes de jardin Kärcher sont puissantes, ne nécessitent aucune maintenance et se raccordent sans outils. En outre, une pédale permet une mise en marche/à l'arrêt pratique, sans se fatiguer le dos. Les matériaux utilisés sont de très haute qualité et constituent la base d'une longue durée de vie. À l'aide d'un pressostat électronique, la pompe peut être équipée d'une fonction Marche/Arrêt automatique.