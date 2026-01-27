BP 6.000 Garden Set
Le BP 6.000 Garden Set comprend un set tuyau d'aspiration afin que la pompe de jardin puisse être utilisée immédiatement pour l'arrosage du jardin depuis des souces d'eau alternatives.
Grâce à sa puissance d'aspiration et de refoulement élevée, le BP 6.000 Garden Set réunit des conditions idéales pour un arrosage régulier du jardin à partir de cuves d'eau ou de citernes. Le BP 6.000 Garden Set, comprenant un flexible d'aspiration de 3,5 m avec filtre et clapet antiretour (filetage des raccords G1", diamètre 3/4"), permet une utilisation immédiate de la pompe. Robuste et légère elle est facile à transporter grâce à sa poignée ergonomique. Les pompes de jardin Kärcher sont puissantes, ne nécessitent aucune maintenance et se raccordent sans outils. En outre, une pédale permet une mise en marche/à l'arrêt pratique, sans se fatiguer le dos. Les matériaux utilisés sont de très haute qualité et constituent la base d'une longue durée de vie. À l'aide d'un pressostat électronique, la pompe peut être équipée d'une fonction Marche/Arrêt automatique.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.
Interrupteur marche / arrêt actionnable au piedS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Prêt à l'emploiTuyau d'aspiration fourni
Aspiration optimale
- La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8 m, par exemple depuis une citerne.
Trou de remplissage séparé
- Remplissage facile avant utilisation
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergonomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Débit max. (l/h)
|< 6000
|Hauteur d'extraction (m)
|max. 45
|Pression (bar)
|max. 4,5
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage du raccord
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1,5
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|9,7
|Poids avec emballage (kg)
|11,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Inclus dans la livraison
- Raccord pour pompes G1
- Adaptateur de raccordement 2 voies pour pompes G 1
- Kit de flexible d’aspiration incl.
Équipement
- Raccordement optimisé
- Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
- Trou de remplissage séparé
- Valve de purge
- Poignée ergonomique
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.