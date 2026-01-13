Qu'il s'agisse de l'arrosage automatique du jardin ou de l'alimentation en eau d'une machine à laver ou des toilettes: la pompe BP 7 Home & Garden est idéalement faite pour exploiter l'eau d'une source d'eau alternative. La pompe se déclenche et s'arrête automatiquement. Si l'eau vient à manquer, le système anti-marche à sec va stopper la pompe. Le système à 5 cellules impressionne par sa puissance, son efficacité et son niveau sonore réduit. Grâce à ce système , la BP 7 nécessite moins d'énergie que les pompes 'jet' : à débit constant l'économie d'éénergie est d'environ 30%. Cette pompe se distingue non seulement par son confort d'utilisation comme la pédale, avec notamment ses deux sorties d'eau pour la connexion simultanée de deux appareils, ses pieds en caoutchouc réduisant le bruit et les vibrations mais aussi son pré-filtre et son clapet anti-retour.